戲院關閉｜《逃獄兄弟》張繼聰嘆無辦法 譚耀文望聖誕前解封 (18:15)

張繼聰於11月底曾為《逃獄兄弟》宣傳，如今電影因疫情而更改檔期。（資料圖片／明報製圖）

本港新型冠狀病毒疫情續惡化，政府宣布12月2日起戲院關閉兩星期。由張繼聰、譚耀文及張建聲等合演的《逃獄兄弟》，原定12月3日上映，現在電影公司要作出順延或是推遲的安排。

張繼聰表示：「無辦法啦，都需要配合防疫措施，希望電影公司可以在容許情況下盡快上映。」

譚耀文說：「真是好可惜，昨晚睡得不好，這個幾月我和電影公司好落力做宣傳，家人和朋友好期待，本來對套戲幾有信心。不過安全緊要，小朋友亦返不到學，希望聖誕前大家自律，如果大家不自律，疫情好難好番。電影難做，希望聖誕前解封，可以入戲院，戲院是合理安靜娛樂場所，如果連睇戲都冇得睇，不知有什麼娛樂。」

電影出品人、東方影業黃子桓則稱：「戲院被強制閂只能無奈接受，映期正等待發行商回覆，看看是順延上映，還是再推遲。」

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（即時娛樂）