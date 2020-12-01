專訪｜被林作媽媽侮辱 裕美受委屈哭訴：點解睇唔起我？ (20:56)

現年32歲的裕美多年來被是非纏身，包括整容、背叛前夫林恩浩出軌與黃子恆發展婚外情、與家住半山豪宅的林作拍拖是為了釣金龜、會考零分學歷差、出身卑微等，引致林作母親王莉妮對她極反感且公開批評，揚言拒絕裕美嫁入林家門。

自從「林美戀」公開後，裕美與林媽媽王莉妮的關係勢成水火，林作以「中國、英國及香港」比喻他們複雜的三角關係，兩女更試過差點爆發正面衝突。裕美難忘當日經過，她說：「他媽咪傳給我的信息寫『那麼多男人不去黐，要黐他？』，我心想是你兒子鍥而不捨地追求，之前拒絕過他好多次，又關我事？為什麼不去問你兒子？那刻真的好嬲，於是想跟她面對面問清楚。當見到auntie時她好得意，不斷周圍望，就是不望我，然後說要去睡覺，令我情緒波動後，她就走開。為什麼不直接鬧，而好似在逃避？既然有實質理據不喜歡我，不如面對面講。那次自己忍不住喊，成個人都在震，委屈到想死。」雖然雙方未有正面開火，裕美反而渴望痛快地與林媽媽拗一次，將不滿和冤屈全部宣泄出來，可是至今苦無機會。

裕美早已習慣面對各種有關她的負面報道，當中最激氣是指她最喜歡跟有錢人拍拖、一心釣金龜，她大力駁斥這點，指過去從沒有一個男友是有錢，但在她心目中所有負面新聞的殺傷力，遠不及男友家人對她的傷害，「他們全家人對我都有意見，他們家人在group chat用好差詞語背後形容我，我覺得好侮辱」。她質疑林媽媽處事有雙重標準，因對方同樣失婚又學歷不高，卻憑個人本事掙到好多錢，理應不該看不起別人的出身，裕美自覺受委屈並哭着說：「他媽咪離過婚，現在都有男朋友，點解可以這樣話我呢？如果她沒有這些經歷，不明白一個我這種身世的人是可以。但她有同樣經歷，點解要看不起我呢？」

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（即時娛樂）