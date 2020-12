疑受情困｜「狂野空姐」廖慧儀舊愛墮樓亡 Sam胞妹：哥哥已不在了 (12:33)

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀,早前她的圈外男友Sam自爆被分手後,事件一度涉及無綫藝人孔德賢(Danny),事後Danny已否認自己是第三者。之後廖慧儀不開名在Instagram大控訴,表示自己被跟蹤﹑威脅﹑恐嚇及性騷擾,當時她曾寫道:「日日都玩跳樓,你要搞清楚,呢啲唔係愛嘅表現,你要嘅解決方法,我已經一早做咗,相已經刪咗,唔該你唔好再騷擾我、打攪(搞)我朋友同我屋企人....」

早上6時56分,一名男子從佐敦文匯街與渡船街交界一幢唐樓高處墮下,跌於大廈平台重創昏迷,救護員到場把事主送院搶救,惜他終告不治。死者27歲姓張,警方於現場沒有檢獲遺書,初步調查事件沒有可疑。

有指死者是廖慧儀舊愛Sam,而Sam曾在Ig限時動態以英文留言暗示自尋短見:"Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey.Goodbye.Please forgive me for doing this.Been suffering for 2 months both mentally and physically.Just couldn’t take it any longer.Sorry"(謝謝所有在我人生路上幫過我的人,再見!請原諒我這樣做,精神和身體上受折磨兩個月。)」

而Sam的妹妹亦在哥哥的Ig限時動態寫道:「哥哥已經不在了,感謝你們的擔心,未來會有設靈,會再通知。」據悉廖慧儀今天原定出席無綫活動,但有指她今日感不適,已向公司請假。

防止自殺求助熱線

生命熱線:2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會:2389 2222

社會福利署:2343 2255

明愛向晴軒:18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會:WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)生命熱線:青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」:https://www.openup.hk

人生熱線:8100 8012

