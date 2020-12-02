疑受情困｜「狂野空姐」廖慧儀舊愛墮樓亡 Sam胞妹：哥哥已不在了 (12:33)

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀，早前她的圈外男友Sam自爆被分手後，事件一度涉及無綫藝人孔德賢（Danny），事後Danny已否認自己是第三者。之後廖慧儀不開名在Instagram大控訴，表示自己被跟蹤﹑威脅﹑恐嚇及性騷擾，當時她曾寫道：「日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現，你要嘅解決方法，我已經一早做咗，相已經刪咗，唔該你唔好再騷擾我、打攪（搞）我朋友同我屋企人....」

早上6時56分，一名男子從佐敦文匯街與渡船街交界一幢唐樓高處墮下，跌於大廈平台重創昏迷，救護員到場把事主送院搶救，惜他終告不治。死者27歲姓張，警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑。

有指死者是廖慧儀舊愛Sam，而Sam曾在Ig限時動態以英文留言暗示自尋短見："Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey.Goodbye.Please forgive me for doing this.Been suffering for 2 months both mentally and physically.Just couldn’t take it any longer.Sorry"（謝謝所有在我人生路上幫過我的人，再見！請原諒我這樣做，精神和身體上受折磨兩個月。）」

而Sam的妹妹亦在哥哥的Ig限時動態寫道：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」據悉廖慧儀今天原定出席無綫活動，但有指她今日感不適，已向公司請假。

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（即時娛樂）