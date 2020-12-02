一秒拳王｜戲院關門前優先場爆滿 導演突擊謝票感激戲迷支持 (20:30)

由樂隊ToNick主音趙善恆執導，周國賢主演的新片《一秒拳王》，原定於明天（3日）全港上映，剛過去的周末優先場亦場場爆滿，令電影公司加開星期一至三晚優先場。

由於政府要今天起關戲院14日抗疫，亦打亂了《一》上映計劃，變成昨天（1日）5場優先場，成為關戲院前最後機會看該片。當消息傳出後，馬上掀起撲飛熱潮，結果傍晚時形成「紅海」，一票難求！

有見及此，導演兼主演的趙善恆突擊謝票，聯同張建聲及飾演周國賢兒子「良哥」的熊倬樂，親身答謝觀眾支持！趙善恆感恩表示：「知道戲院要關門時，心情很沉重，但當我知道晚上優先場都爆滿時，我跟我的團隊就決定去戲院答謝大家，多謝大家對《一》的支持。在這段時間，我希望大家可以保重身體，我們在戲院重開時再見。」

張建聲在謝票時亦呼籲觀眾，不要因為關戲院而忘記《一》：「希望大家在戲院重開時，再回來二刷三刷，或者推介給親朋好友觀看。」

電影公司本來於旺角買了大型電視播放《一秒拳王》宣傳片，導演、周國賢和查朗（Nonkul）粉絲打卡拍片分享，Nonkul粉絲更興奮表示，雖然未見真人，但在大型電視見到偶像，都很興奮；Nonkul在戲中赤膊上陣鏡頭，引來粉絲尖叫。可惜因為戲院要關閉，電影公司無奈煞停宣傳，包括叫停旺角大電視的宣傳片，損失不少，唯有希望戲院能盡快重開，好讓《一》能盡快跟觀眾見面。

（即時娛樂）