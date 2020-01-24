專訪｜真涼薄定真性情？ 花姐二汶彭秀慧《造星III》火花四濺 (21:46)

ViuTV節目兼真人騷《全民造星III》掀起熱話，監製花姐（黃慧君）與兩位導師林二汶和彭秀慧，在節目中展現真性情，更成為亮點之一；節目進入40強階段，花姐、二汶和彭秀慧卻率先跑出。她們表示節目中啜核抵死反應，是真情流露，並非為視覺而設計效果。

有網民抨擊她們涼薄，令參賽者毫無自尊，花姐解畫：「可能我們有高期望，怎知參賽者不是心目中所想。另一樣是，前兩輯有些參賽者無得着就走，又被網民鬧，我覺得好慘，所以今次想做多些幫參賽者，不知這算不算設計？我都有兩個仔，好明白時下年輕人好少接受直接評語，我希望講出問題所在，好似『勸退五人組』，我覺得他們都有得着才走，不是為鬧而鬧，這世代做藝人要面對新聞和網民批判，如果接受不到，代表未必夠心理質素做這行。」

秀慧認同花姐，她稱提醒參賽者是出於「愛之深責之切」心態：「說話是出自真心勸告，不是奚落、踩低人，有些人需要這些評語，讓他們醒覺或者思考。其實我覺得評語不算狠，最初預告片剪到我們好mean（涼薄），講難聽說話，後來好多朋友收看完，都替我們辛苦，明白為什麼我們有這樣反應。」二汶亦為花姐平反，指對方有溫柔一面，每當遇到參賽者情緒不穩或出現技術問題，都會第一時間衝出去安慰和解圍。

花姐大爆兩位導師性格堅強，但拍節目期間好肉緊，為保護隊員戰術拒三人飯敘，又經常為學員爆喊：「二汶試過跑去後樓梯喊，嬲節目不公平，情緒激動，我見到這個情景就暗暗自喜，『幾好睇，兩個導師咁投入，個節目大贏家就是我囉』，兩個導師超出預算，日日約學生綵排，她們給學生的愛，令學生更進步，拍出來好好睇，我贏了成本。」

秀慧笑花姐的製作用街市成本，贏得酒店服務，又透露做這個節目既開心又痛苦：「我暫停手上其他工作計劃，當見到學生輸了被踢出局，就會好自責，反思自己對他們是否做得未夠好。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）