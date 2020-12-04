夏空｜拍攝期長壓力大 廣瀨鈴性格勇往直前 與劇中角色相似 (20:12)

廣瀨鈴、岡田將生、藤木直人、松嶋菜菜子、山口智子、小林綾子等主演的日劇《夏空》，將於下周一（12月7日）於香港開電視首播。廣瀨鈴憑住其清純形象，破天荒令NHK在沒經徵選之下就直接指定她演出。

廣瀨鈴早前接受香港開電視《娛樂頭條Enews Headline》獨家越洋訪問，分享拍攝感受，希望劇集能為大家發放正能量。她表示拍攝時最印象深刻是與「公公」柴田泰樹（草刈正雄飾）在婚禮前的對手戲︰「草刈正雄的表情、聲音和動作也很好，經常讓我覺得他是真正的公公。」

廣瀨鈴在劇中飾演的「奧原夏」是個感情豐富、隨和、率直的女生，性格單純樂天的她拍攝時很有共鳴。廣瀨鈴說︰「奧原夏是勇往直前的女生，雖然她有時也會把別人弄得傷心，但始終受大家所愛、懂得吸收正能量。我同樣是認定事情後，就只會朝住目標走的女生，無論如何都會想做到。」

《夏空》的拍攝期長達1年3個月，廣瀨鈴坦言背上了很大壓力：「但能夠在大自然中進行拍攝，感覺很舒服，而且工作人員都很照顧我，令我愉快地度過拍攝時間，加上各位有實力的演員，亦令我拍攝感到安心。」

（即時娛樂）