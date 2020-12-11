專訪｜為追夢棄當護士做全職歌手 艾妮：不成功便認命 (21:40)

「興趣唔可以當飯食」，英皇新人艾妮（Elly）曾在兩者中選擇，因此她揀了成為護士，安穩工作6年。直至去年，她簽約唱片公司成為全職歌手，早前推出發燒碟《Closer》。艾妮喜歡唱歌，2011年她以林麗詩（Dreamy）的身分參加無綫《超級巨聲3》，同屆參賽者還有譚嘉儀與馮允謙等。

「當時我正在讀護士第3年，是畢業年，所以我沒有加入樂壇，之後做了6年護士。這段時間我邊做護士邊兼職唱歌，酒店駐場歌手或婚宴表演，也累積了表演經驗。有次活動中遇到公司（英皇）同事，我被邀參加試音而簽約了」。Dreamy是她為自己改的英文名，表達她的夢想，由細到大喜歡唱歌，所以她參加歌唱比賽；當時要在生活與夢想之間作取捨，她揀了生活，這段時間她不斷問自己是否好想唱歌？終於機會來到，她把握機會實現夢想，改名艾妮（Elly）重新出發。

Elly放棄穩定的護士收入成為全職歌手，她稱這年來公司也有安排工作故有收入，她是未雨綢繆的人，慳妹一名，沒太多花費，為追夢也有心理準備，目前生活可應付。6年來做護士又兼職唱歌，問Elly堅持是否不容易？她以「刻苦耐勞」形容自己，「因為好鍾意唱歌，這是興趣，是很想堅持的事情，是享受，不覺得辛苦。醫院放工再去唱歌，好攰，但覺得好充實」。Elly經歷了一段時間有穩定工作收入，終於唱歌的機會來到，她沒猶豫，決定要把握，要是不成功便認命。她說：「我會一路行去，不知道何時頂唔順，但每行一步也是未知，正如當初我也沒預料自己會有再入行的機會。這個行業有很多不同的可能性，我是一個喜歡冒險的人。」

一切重新開始，Elly說自己仍在摸索階段，找合適自己的方向。不得不提，她參加《超級巨聲3》時已被撥入靚聲組，能推出發燒碟當然有捧場歌迷。她稱暫時目標歌迷可能是較成熟的一班，但將來推出新歌，希望吸納年輕的樂迷，這方面她要多聽取意見。

《Closer》是HiFi發燒碟，籌備了一年時間才推出，將1990年代到2000年的經典金曲重新編排演繹。Elly介紹《Closer》是一個女子的戀愛階段，由曖昧到熱戀，有唔開心，最後走出陰霾，歌曲編排是跟故事發展，所以她希望樂迷由第1首歌順序聽到第10首歌。第一首歌是《曖昧》，接着是《煙霧瀰漫》，最後是《春夏秋冬》。她說：「10首歌有不同的感情經歷，有甜酸苦辣，錄音時監製給我提點，以為『曖昧』只有甜蜜？原來是有不同味道的。選定《春夏秋冬》為唱片的總結最合適，尤其是這首歌的尾段是春季，有大地回春、 重生的感覺。」問Elly目前的感情狀況是春、夏、秋，還是冬？她以官腔的答案回應，Elly笑說：「現在沒有拍拖，上次拍拖是6年前，做護士時，但對象並非醫生！」

場地：中環迷你酒店

服裝：tout à coup@i.t

化妝：Cyrus Lee

髮型：Ritzlam@Hair Corner

（即時娛樂）