最似李小龍的演員｜為周星馳平反 陳國坤一切由《少林足球》說起 (21:40)

陳國坤（小龍）接受港台主持車淑梅《舊日的足跡》訪問，節目中他提到心目中兩大偶像，分別是李小龍與周星馳。小龍說：「我由細到大都畀人話似李小龍，我只係有一次感覺到真係似，就係喺西雅圖見到龍哥（李小龍）墓碑上邊嗰張相，嘩！我都覺得似！」

「宇宙最強」甄子丹指陳國坤是史上最似李小龍的演員，他指甄子丹是超級龍迷，獲對方認同令他個心卜卜跳、手心冒汗、面紅耳熱。在《葉問4：完結篇》最後一幕，李小龍（陳國坤飾）横空降世出現師父葉問靈堂之後，好多網民都要求拍一套真正李小龍電影，陳國坤直言自己十分渴望： 「我都好想，趁住我依家仲後生仲打得，不過知道龍哥女兒李香凝將版權睇得好緊，呢個係最大問題，如果老闆黃百鳴可以解決到，我一定拼咗條命都要拍！」小龍撞樣的還有古天樂，他笑說：「真係好多人咁講，但係冇得比，佢（古天樂）靚仔過我好多」

小龍另一位偶像是曾提攜他的周星馳，他獲星爺賞識入行，2001年參演電影《少林足球》。小龍稱對星爺是敬慕與癡愛：「周星馳拍戲好認真，乜都理，太陽曬到佢起咗件背心印，旁邊啲肉紅到凸起都唔理！」對外界以「忘恩負義、落井下石」形容星爺，小龍為對方大平方，「只係嗰啲人唔夠了解星爺，行得未夠近，遠睇睇得唔清楚。我跟足佢8年日日見面，我見過佢生活上嘅細節， 佢對後輩嘅態度……我明白唔同角度感受會唔同，如果感受唔好，希望佢哋會原諒、包容！有一句說話『不招人妒是庸才』，我佩服佢處事嘅態度，佢比任何一啲畀人話係好人嘅人更加做得好，因為佢選擇沉默，一味工作唔反駁，佢冇暗裏打人哋兩拳，只係專心工作拍戲」。

他跟星爺多年沒見面，但過時過節，他會短訊跟星爺聯繫，也有留意對方早前上法庭，小龍笑說：「星爺（出庭前後）嘅金句帶畀大家一種歡樂，好難得佢一直保持一種正面態度去面對各種困難，佢時時都話冇嘢有問題，一定搞得掂！」

（即時娛樂）