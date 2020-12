C君和太太黃天頤結婚一周年,疫情下晚市禁堂食,兩人只好留在家裏煮飯仔簡單慶祝。黃天頤為凌晨4時就出門開工的C君煮意粉,更送上名牌帽給老公做周年禮物。

她在社交網分享照片,留言︰「時光未央,歲月靜好,現世安穩,念你如初。C君,紙婚快樂,繼續Happy wife Happy life。Whatapps收到好多人提我今日一周年,我記得嘅,不過C叔凌晨四點就出咗門口,收工又無得堂食,唯有又出動我收埋咗嘅功力,但啲野(嘢)係佢買,個扒係佢煮,我煮咗個意粉。意粉其實好考功夫。」

C君就說︰「咁就一年,仲有禮物收。學我老友記 #chandlerbing 話齋 you make me happier than i ever thought i could be。」

