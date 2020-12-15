被指廉價拍片 孫慧雪無辜惹誤會：影響工作損失6位數 (23:38)

【今日直擊】孫慧雪與施匡翹今晚為網購活動擔任嘉賓，施匡翹表示想趁機向孫慧雪學習扮靚心得，因她想作多方面發展，希望嘗試做KOL。施匡翹又表示有興趣如孫慧雪般玩cosplay，「最近我和師姐（蔣嘉瑩）合唱《我和殭屍有個約會》主題曲，知道套劇推出了漫畫和電玩，公司傾緊合作，有機會都想試吓cosplay馬小玲，原裝萬綺雯騷長腿，我都好鍾意」。孫慧雪則爆老公指她cosplay太多，要求她不要再cosplay，她笑稱：「其實我無呢個癮，工作已經成日cosplay，平時唔好搞我！」

有報道指因巿道低迷，很多藝人以低價拍攝祝賀短片增加收入，孫慧雪被指只收1000元酬勞，她說：「個報道標題話我搵食價1000元，絕對要澄清！這兩日不停被很多中介公司和客人電話轟炸，質問這個價錢為何比他們平時給我的價錢差得遠，其實這些片完全不涉及商業成分，只是向粉絲講生日快樂，粉絲找我都會免費拍，該平台收錢是幫我管理帳戶和篩選粉絲的費用，我不是為了賺錢而這樣做，但太多人誤會了，我已退出這個平台。這報道影響都幾大，影響到某些大品牌工作，都損失了6位數酬勞。」

（即時娛樂）