一日店長｜面對龐大律師費壓力沉重 王宗堯：會繼續工作 (17:31)

譚文豪邀請王宗堯到其餐廳做一日店長，付他5位數酬勞，望能助他渡難關。（劉永銳攝）

【今日直擊】王宗堯到公民黨副主席譚文豪（Jeremy）開設的茶餐廳做一日店長，開工約4小時獲5位數字酬勞。他一開工就幫手招呼客人、整理外賣袋和收拾餐枱，被食客粉絲要求合照時來者不拒。

王宗堯去年7月闖入立法會，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪。將需要面對龐大律師費用的他在社交平台發帖求商機。王宗堯表示發文不足24小時已收到邀請，他本身與譚文豪不熟，是透過朋友聯絡，暫時未知會否繼續幫忙。他說︰「還有其他人傾不同合作計劃，想作不同嘗試。」

面對巨額律師費，王宗堯坦言有沉重壓力，要動用積蓄，但不會眾籌，亦不接受捐款。他說︰「我只想用自己尊嚴掙酬勞，用掙到的錢做自己想做的事，做到幾多盡做，不想靠人。我不擔心個人政治立場影響演藝工作，即使因此損失工作機會也不怪責任何人。」

後天（12月18日）將要上庭應訊，王宗堯透露心情惆悵、慌張及頹喪，幸獲不少人關心和留言支持，令他重新振作。他眼濕濕地說︰「疫情下，大家負擔也重，今年聖誕節不能像以往慶祝和團聚，大家都辛苦，希望大家有個平安的聖誕！聖誕節，我都會繼續工作。」

（即時娛樂）