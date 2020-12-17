大挑戰｜鍾嘉欣泥膠扮痣化身家燕姐 再變「林亞珍」登場 (22:20)

索媽鍾嘉欣近日拍攝品牌牀褥枕頭廣告，以3個不同造型示人，包括薛家燕在電影《食神》的巴辣評審、說話時迷人嬌柔腔調的林志玲、蕭芳芳飾演的林亞珍，實行對自己的喜劇細胞大挑戰。

嘉欣穿上桃紅色格仔裙，架上銳角粗框眼鏡，額頭貼上家燕媽媽的招牌痣；除模仿對方的表情、聲線和小動作，還大跳《食神》電影中的浮誇諧趣舞蹈。嘉欣說：「我跟家燕媽媽合作過兩部劇集，很記得她的講話方式，她擁有極high energy，是一個很有感染力的藝人。所以拿捏這種神髓的時候，我講到差點聲沙，我本身的聲線較高音，講對白要壓低一點及多用力，對我來說確實有困難，但很開心有這樣的嘗試。化妝師在我的額頭上，用泥膠模仿家燕姐的痣，我覺得很可愛，一邊跳舞一邊郁動的時候，都有少少擔心那顆痣會不會飛脫，又要顧着眼鏡的珠鏈繩子，很搞笑！」

之後，她換上白色波點長裙，散發出跟林志玲一樣的優雅氣質，模仿着對方的迷人神情，說話的溫婉手勢，還加上自創半鹹半淡港普說話方式，跟大家推介不失眠的小秘密。嘉欣稱：「一開始以為扮演志玲姐姐很簡單，其實她說話的聲調很嬌柔，很慢但節奏分明，散發着滿滿的正能量，原來是一個很大的挑戰。」

嘉欣又以林亞珍的經典造型登場，戴上冬菇假髮及圓圓眼鏡，穿上格仔襯衣，口中咬着香口膠，演繹着不拘小節的個性，快速地讀出對白。嘉欣表示：「林亞珍說話很快，但快得來很睿智，那種懵懂很難模仿。她講話很倔，跟我自己講話喜歡加尾音截然不同，拍攝時要作出相對的調節。」

（即時娛樂）