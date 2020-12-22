疫情影響慘過當年盜版 林小明慨嘆：香港電影的歷史任務已完成 (00:01)

2020年受新冠肺炎疫情影響，全港戲院3度被迫停業，期間適逢是復活節（3月）、暑假（7月）及臨近聖誕（12月）的黃金檔期，合共逾百天處於零收入狀態，雖然戲院曾解封重開，但對業界幫助不太；現在疫情爆發第4波，政府宣布二人限聚令再延兩周至明年初，香港觀衆最快要待明年才可再入戲院看電影。疫情令港產片大受影響，票房慘淡，寰宇電影公司負責人林小明接受《明報》訪問時認為即使疫情過去，拍片量也不會回到從前黃金時期，「可惜也沒有辦法，香港電影的歷史任務已完成」。

由劉德華和劉青雲合演的《拆彈專家2》，原定12月24日聖誕檔期與內地同步上映，現在只得內地市場如期，香港未知延至何時開畫。身為出品人的林小明也感無奈，稱浪費了之前的連串宣傳，但疫情未止，也沒辦法，幸好公司今年只安排《拆彈2》一片上映故影響不大，只打亂了開戲計劃。他表示之前在內地開拍由彭順執導的《驚天救援》，雖受疫情影響延遲開鏡，但也順利拍竣。原本由古天樂、劉青雲和郭富城三大影帝合演的《掃毒3》年底開拍，現延至農曆新年後才開機。

林小明透露明年暫定開拍兩部新片，分別是投資過億元、由彭順執導的飛機空難片《A380》，以及一部愛情片，但因疫情未完全受控，只能見步行步。他認為未來香港電影淪為台灣一樣，不是沒有電影製作，而是產量不會回到從前的黃金時期，一年生產三四百部的輝煌年代不復再。林小明在電影圈拍戲多年，見到當年有「東方荷李活」之稱的香港電影業滑落，會否可惜？他無奈表示無辦法。說到今年港產片的票房數字，他慨嘆說：「疫情（影響）仲慘過當年盜版」。

除了電影，林小明兩年前開始投資網絡大電影（網大），拍六七部仍未上架，之前有兩三部推出了，收入不錯，包括上月在愛奇藝上架的《無間行者之生死潛行》，到目前為止已進帳逾千萬元，「這種方法，可以救到香港，令香港電影有點曙光。（網大會是趨勢？）幫到公司多條出路，細製作可以拍網大，大片始終要拍大電影，未來公司會兩條腿走路」。

（即時娛樂）