被抨擊感亢奮｜周柏豪談黑色信念：真實的我更瘋癲 (17:54)

周柏豪最近接受一個網媒訪問，並發表「母子論」，言論惹來網民熱議；有網民封柏豪做「藍神」，有粉絲對偶像言論失望而割席，甚至砸碎他的唱片泄憤，而柏豪的Ig followers亦急跌逾3萬，不過亦有粉絲撐柏豪。

柏豪於2007年出道至今，曾有不少是非纏身，包括傳他跟陳山聰爭賭王千金何超雲，柏豪當年曾接受《黑紙》訪問，該訪問最近被網民瘋傳，對於負面新聞不絕，柏豪當時表示有少少亢奮狀態，他解說：「比如upload一條片上去，都會被人插被人抨擊，其實我係幾high嘅，有少少變態，因為佢要有睇過，佢先會評論到我，咁你睇過，就係我要嘅嘢。」

柏豪被問到他的「黑色信念」是什麼，他說：「雖然『吹咩』呢句說話，做到之後唔會喺嗰個人面前講咁賤格，但信念永遠都係咁，你10年前覺得我做唔到唔緊要，我會喺短短時間內話畀你聽，我會努力去做到…」

之後柏豪再談到「吹咩」信念，他說：「會上街嘅香港人係有呢個信念，有20萬，你話8萬，ok，下次又再多啲，有50萬，你又話得8萬，ok，下次100萬呀，有某部分人有呢種心態，但有部分人會『唔好搞咁多嘢啦』、『好熱㗎』，怕犧牲……但我自己處事係工作又好，生活又好，我覺得一定要有取捨。」

柏豪最後說：「我係周柏豪，我嘅黑色信念係『吹咩』，別人笑我太瘋癲，真實的我更瘋癲。」

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（即時娛樂）