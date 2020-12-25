丁父憂｜黃又南父親設靈 眼濕濕憶父子情 (19:32)

黃又南表示將負責擔起成頭家的責任，故會努力工作，不會停工。（孫華中攝）

黃又南父親今日設靈，又南憶起和父親往事，不禁流淚。（孫華中攝）

【今日直擊】黃又南（原名黃德謙）父親黃文藻，於本月8日離世，享年71歲，其家人今天在寶福紀念館為他設靈。

喪禮以道教儀式進行，佈置以簡潔清雅為主，靈堂中央位置掛上「德範長存」橫匾，又南﹑母親﹑家姐及姐夫的花牌，擺放在正中，他們身穿孝服坐在家屬席，低頭摺金銀衣紙。與又南組成Shine的徐天佑，雖然未有到場致哀，亦送上花牌悼念，其他圈中人包括梁漢文夫婦、杜如風、梁思浩及導演陳果，亦送上花牌致祭。

又南表示心情已平復，連日都陪伴家人，最擔心母親太難過會自殘身體，強調日後更珍惜家人。由於疫情關係加上適逢聖誕節，故老人家身後事採取低調進行，他感謝朋友有心。

黃父生前患腦退化症，需入住護老院照顧，又南認為對爸爸來說是痛苦事，現在算是解脫。他回憶父親生前事，邊拭淚邊說：「爸爸腦退化好嚴重，已一段日子認不到人，上年這個時候是在醫院。他住在護老院但因為疫情，不能時常探望，那天早上5點收到院方通知，便即刻趕去見。由細到大爸爸都教我要尊重別人、有禮貌和不能做壞事，會繼續做好，亦會專注事業，以報答他養育之恩。」

又南表示今後成為一家之主，負責擔起成頭家，故會努力工作不會停工。他透露預備父親生前最喜歡的衣服陪葬，他又眼濕濕表示希望發夢見到父親。

（即時娛樂）