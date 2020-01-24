全民造星III｜Cloud全民投票領先 ANSONBEAN排第三 (22:09)

首輪比賽上自彈自唱的Cloud，在全民投票上暫時領先。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

【今晚直擊】ViuTV《全民造星III》今晚在九展STAR HALL舉行總決賽，10位參賽者與導師林二汶、彭秀慧一同登場合唱及發表感言，為總決賽揭開序幕。首輪比賽前，大會公布全民投票結果，雲浩影（Cloud）以32.6%暫時領先，之後是得到13.7%的陳葦璇，大熱陳毅燊（ANSONBEAN）得13.4%排第三。

Cloud在首輪比賽上自彈自唱，她得知在全民投票上暫時領先後說︰「我想多謝自己，想放棄時一直沒有放棄。當我想放棄時，身邊有很多小天使，數不到。今次參賽，很多朋友啟發了我，將我帶到另一層次。」

李靜蓮（Alina）跳舞《雌雄同體》，身穿火紅舞衣的她性感曬長腿，更被舞蹈員抬起凌空做出一字馬。葉巧琳（Mischa）同樣曬腿，在台上跳唱曬舞功。

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（即時娛樂）