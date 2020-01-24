全民造星III｜Ben奪冠自言意料之外︰我好感動 (00:37)

【今晚直擊】ViuTV節目《全民造星III》賽果塵埃落定，趙祥誠（Ben）奪冠，陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）分別獲得亞軍及季軍。

Ben沒想過自己會贏，他說︰「我已做到想做的事，名次其實不重要。我心目中的三甲是ANSONBEAN、陳葦璇及Cloud（雲浩影），所以宣布完亞軍時，我以為自己不會有獎，沒想到會得冠軍。」提到他得獎後狂喊，Ben說︰「我好感動﹗（如何慶祝？）會睡覺，很多謝粉絲支持。」

陳葦璇估不到自己在全民投票上獲得那麼多人支持，出乎她意料之外。她說︰「我自信心低。（因為之前的言論激嬲網民，沒想過他們會投你票？）可能是，我形象一向比較硬，大家未必很清楚我的內在，所以大家投我票，令我很驚喜﹗」

ANSONBEAN大熱卻只得季軍，他被問到可有失望時說︰「沒有，沒特別想過，只擔心表現不好。今日是出乎意料，意想不到。」

ViuTV製作部副總裁金廣誠於《全民造星III總決賽》結束後受訪，表示今季比賽沒獎金獎品，但會提供平台及工作機會，讓參賽者被更多人認識。提到有觀眾投訴未能投票，他表示是因為太多人投票，所以要排隊進入網站投票，未影響賽果。

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（即時娛樂）