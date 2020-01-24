韓星搶攻BL市場｜許玹準《Color Rush》刺激眼球 孫宇賢金江珉談HeHe情 (20:05)

BL影視文化橫掃全亞洲，刺激觀眾「腐魂」爆發，為更貼近劇迷需求，「黃Viu煲劇平台」繼《大叔的愛》和《昨日的美食》後，再度引入韓國BL網劇《Color Rush》和《To My Star》。

近月台灣、泰國、日本先後推出多部膾炙人口的BL話題作品，帶挈一班小鮮肉人氣急升。盛產美男的韓國也不執輸，將在12月底至明年初推出多部BL網劇，從清水純愛到霸道總裁的BL愛情戲碼，應有盡有。

由韓國人氣組合THE BOYZ前成員許玹準（前名Hwall）、童星出身的洪泰藝主演的浪漫愛情網劇《Color Rush》將於12月30日打響頭炮，並於每周三、四深夜獨家登陸「黃Viu煲劇平台」。一連8集的《Color Rush》講述男主角因為神經性損傷導致色盲，所看到的影像全是灰色；直至遇到命中注定的他，出現能夠看到彩色的「Color Rush」現象，從而發生一系列激烈的愛情故事。

現年20歲的許玹準，去年因健康問題退出所屬組合THE BOYZ，今年正式以《Color Rush》回歸觀眾眼前，讓粉絲激動。另一男主角洪泰藝同樣20歲，他早於2012年以童星身分出道，參演多部電視、電影及綜藝節目，演藝經驗豐富。

至於由新演員孫宇賢、金江珉擔正的BL劇《To My Star》，講述想逃離原本生活軌道的巨星姜敘俊（孫宇賢飾）和想要安分生活的廚師韓智宇（金江珉飾）之間的愛情故事。外貌出眾的姜敘俊，自出道後從未陷入低潮，被喻為「天上星星」的他卻因為某些事件，意外闖進了韓智宇的生活，讓對方陷入一生一世的混亂之中。

《To My Star》由韓國首部BL網劇《你的目光所及之處》的製作班底打造，因此BL劇迷對於新劇寄予厚望，劇集將於明年1月22日首播。

（即時娛樂）