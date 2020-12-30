《新城勁爆頒獎禮2020》得獎名單 (16:41)

今年樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2020》已圓滿結束。（大會提供）

《新城勁爆頒獎禮2020》今天圓滿結束，詳細得獎名單如下：

勁爆歌曲：

《呼吸有害》莫文蔚

《感情這回事》 陳柏宇

《無力感》 許廷鏗

《劫後餘生》 周柏豪

《低半度》衛蘭

《小夜燈》 鄭欣宜

《地球來的人》 馮允謙

《乾爹》 關智斌

《 別為我好 》 許靖韻

《隔離》陳凱詠

勁爆播放指數歌曲： 《銀河修理員》 Dear Jane

勁爆年度歌手：莫文蔚

勁爆演繹大獎：泳兒 《 溝渠暢泳 》

勁爆專輯： 《 Awaken 》 馮允謙

創造精彩專輯 ：《 So Called Love Song 》江海迦

勁爆男歌手： 陳柏宇 / 周柏豪 / 許廷鏗

勁爆女歌手： 江海迦 / 鄭欣宜 / 菊梓喬

勁爆樂隊： Dear Jane / Nowhere Boys / ToNick

勁爆組合： 小塵埃 / MIRROR / 天堂鳥

勁爆唱作人： 林奕匡 / 陳健安 / 黃妍

勁爆作曲： 袁偉豪《 你與你的另一半 》

勁爆填詞： SoulJase/Oscar 《阿愁》

勁爆編曲： DJ King 《 進擊的生命 》

勁爆監製： A drian Chan/ 陳健安 《廢學》

勁爆合唱歌： 《 日光 》梁釗峰 / 陳仕燊

勁爆新媒體歌曲：

《我們都想旅行》 洪卓立

《次元壁》 林欣彤

《 你喜歡說謊 》 菊梓喬

勁爆改編歌曲 ：

《默默向上游》 歐信希

《曖昧》 艾妮

勁爆國語力歌曲： 《愚公》 Michael C

勁爆我撐歌手： 關智斌

勁爆我撐歌曲：

《零分》 曾若華

《 愛沒懷疑 》 吳浩康

《原始心態》 吳業坤

勁爆我撐新人： 謝高晉

勁爆人氣歌手 ： 胡鴻鈞

勁爆人氣偶像： 姜濤 / 陳卓賢 / 施匡翹

勁爆躍進歌手： 許靖韻 / 趙慧珊 / 曾樂彤 / 李靖筠 / 劉卓軒

勁爆獨立音樂人： 林家謙 / 何雁詩 / 雷深如

勁爆新人： 江 𤒹 生 / 盧瀚霆 / 柳應廷