《新城勁爆頒獎禮2020》得獎名單 (16:41)
文章日期：2020年12月30日
《新城勁爆頒獎禮2020》今天圓滿結束，詳細得獎名單如下：
勁爆歌曲：
《呼吸有害》莫文蔚
《感情這回事》陳柏宇
《無力感》許廷鏗
《劫後餘生》周柏豪
《低半度》衛蘭
《小夜燈》鄭欣宜
《地球來的人》馮允謙
《乾爹》關智斌
《別為我好》許靖韻
《隔離》陳凱詠
勁爆播放指數歌曲：《銀河修理員》Dear Jane
勁爆年度歌手：莫文蔚
勁爆演繹大獎：泳兒《溝渠暢泳》
勁爆專輯：《Awaken》馮允謙
創造精彩專輯：《So Called Love Song》江海迦
勁爆男歌手：陳柏宇 / 周柏豪 / 許廷鏗
勁爆女歌手：江海迦 / 鄭欣宜 / 菊梓喬
勁爆樂隊：Dear Jane / Nowhere Boys / ToNick
勁爆組合：小塵埃 / MIRROR / 天堂鳥
勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黃妍
勁爆作曲：袁偉豪《你與你的另一半》
勁爆填詞：SoulJase/Oscar《阿愁》
勁爆編曲：DJ King《進擊的生命》
勁爆監製：Adrian Chan/陳健安《廢學》
勁爆合唱歌：《日光》梁釗峰/陳仕燊
勁爆新媒體歌曲：
《我們都想旅行》洪卓立
《次元壁》林欣彤
《你喜歡說謊》菊梓喬
勁爆改編歌曲：
《默默向上游》歐信希
《曖昧》艾妮
勁爆國語力歌曲：《愚公》Michael C
勁爆我撐歌手：關智斌
勁爆我撐歌曲：
《零分》曾若華
《愛沒懷疑》吳浩康
《原始心態》吳業坤
勁爆我撐新人：謝高晉
勁爆人氣歌手：胡鴻鈞
勁爆人氣偶像：姜濤 / 陳卓賢 / 施匡翹
勁爆躍進歌手：許靖韻 / 趙慧珊 / 曾樂彤 / 李靖筠 / 劉卓軒
勁爆獨立音樂人：林家謙 / 何雁詩 / 雷深如