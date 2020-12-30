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《新城勁爆頒獎禮2020》得獎名單 (16:41)

文章日期：2020年12月30日

《新城勁爆頒獎禮2020》今天圓滿結束，詳細得獎名單如下：

勁爆歌曲：

《呼吸有害》莫文蔚

《感情這回事》陳柏宇

《無力感》許廷鏗

《劫後餘生》周柏豪

《低半度》衛蘭

《小夜燈》鄭欣宜

《地球來的人》馮允謙

《乾爹》關智斌

別為我好許靖韻

《隔離》陳凱詠

勁爆播放指數歌曲：《銀河修理員》Dear Jane

勁爆年度歌手：莫文蔚

勁爆演繹大獎：泳兒溝渠暢泳

勁爆專輯：Awaken馮允謙

創造精彩專輯：《So Called Love Song》江海迦

勁爆男歌手：陳柏宇 / 周柏豪 / 許廷鏗

勁爆女歌手：江海迦 / 鄭欣宜 / 菊梓喬

勁爆樂隊：Dear Jane / Nowhere Boys / ToNick

勁爆組合：小塵埃 / MIRROR / 天堂鳥

勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黃妍

勁爆作曲：袁偉豪《你與你的另一半

勁爆填詞：SoulJase/Oscar《阿愁》

勁爆編曲：DJ King進擊的生命

勁爆監製：Adrian Chan/陳健安《廢學》

勁爆合唱歌：日光》梁釗峰/陳仕燊

勁爆新媒體歌曲：

《我們都想旅行》洪卓立

《次元壁》林欣彤

你喜歡說謊菊梓喬

勁爆改編歌曲

《默默向上游》歐信希

《曖昧》艾妮

勁爆國語力歌曲：《愚公》Michael C

勁爆我撐歌手：關智斌

勁爆我撐歌曲：

《零分》曾若華

愛沒懷疑吳浩康

《原始心態》吳業坤

勁爆我撐新人：謝高晉

勁爆人氣歌手胡鴻鈞

勁爆人氣偶像：姜濤 / 陳卓賢 / 施匡翹

勁爆躍進歌手：許靖韻 / 趙慧珊 / 曾樂彤 / 李靖筠 / 劉卓軒

勁爆獨立音樂人：林家謙 / 何雁詩 / 雷深如

勁爆新人：𤒹 / 盧瀚霆 / 柳應廷

（即時娛樂）

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