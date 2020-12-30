Manson跟女編劇性格不合分手 經理人稱跟入行無關 (22:05)

在《全民造星III》20強止步的參賽者張進翹（Manson），近日被揭曾秘密跟ViuTV劇集《娛樂風雲》編劇李欣如拍拖半年，但他自參加《造星III》後，為了出道及保持偶像光環與人氣，於是狠飛女友，在《造星III》播放不久，便開始刪除所有「愛的證據」。

Manson所屬的藝人管理及影像製作Dumb Youth，今晚在facebook專頁代為回應「分」訊，指Manson正專注進行拍攝工作，所以由公司負責人及團隊代為回應。公司承認Manson曾跟李欣如拍拖1個月，亦在關係結束之時，清晰並善意跟對方表達，分手原因是性格不合，而公司亦一直主張自由戀愛。

至於Manson被指為了出道及保持人氣，公司表示兩人分手純粹感情上決定，跟入行與否無關：「我們最不希望發生的，是李小姐的私人生活突然被曝光和被搜尋，令李小姐承受不必要的壓力和議論。畢竟對方是從事幕後工作，希望這次事件不會為李小姐生活帶來不必要的影響。再次感謝大家關心，希望大家繼續留意並支持Manson的演出。」

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（即時娛樂）