加油｜廚師爸爸不幸中風 姜濤：扛起照顧父母的責任 (22:32)

姜濤自出道以來，口中常常提及母親，卻甚少講到爸爸。今日姜濤在社交平台罕有地介紹爸爸，並公開他的樣子，原來任廚師的姜爸不幸中風，故姜濤說自己要扛起照顧這個家的責任。

姜濤留言：「出道兩年以來從來沒有向大家介紹過爸爸，大家也從來沒有見過他的樣子，一方面他個性比較低調，比較少像我媽媽一樣和我的粉絲打招呼；一方面我爸爸是做廚師的，他總覺得這個職業講出去並不是很好聽，所以也就一直叫我不要說。不過我也幻想著有一天，可能可以在舞台上向大家介紹我爸，現在看情況可能辦不到了，因為在今年的最後這幾天，他中風了。幾天前看他還可以一個人走去醫院，我也就沒有意識到事情的嚴重性，直到這幾天你在醫院打來用著不太清楚的口吻告訴我們你變嚴重了，疫情期間醫院不准探病，護士只能用輪椅把你推到門口跟我們相隔1米的見面，看著我媽一直在門口哭，真的不知道怎麼形容，我知道自己不能跟著一起難過，畢竟現在家裡只有我能去幫她處理這些事，按照私家醫生的意見，把你的情況錄下來給他們看。」

「你常常說我是這個家的獨生子，要扛起來這個責任，到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到，家裡的這兩個老人，需要我的照顧。雖然就算我出道後開始賺錢了，你也一直頑強的工作賺一份薪水。這樣也好，爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好（看來提早退休的計劃要改變了）。以後你就好好休息，而且你不用感到慚愧，你工作了大半輩子了，現在可以很驕傲的跟大家說，你是我爸。雖然現在家裡只剩下我跟我媽去迎接新的一年，但也希望你在醫院好好的，別害怕。」

「打開手機看到大家都很開心的迎接2021，如果此刻的你碰巧滑到這邊的話，很抱歉讓你感受到這一點的負能量。剩下不到三個小時就是2021了，祝此刻手機屏幕前的你和你的家人們，一切安好」。不少網民留言為姜爸及姜濤打氣。

（即時娛樂）