叱咤2020｜陳奕迅信人類身處過渡期 世界有日會變好 (22:22)

陳奕迅（Eason）今晚未有出席《叱咤頒獎禮》，但大會播出他預先拍下的片段。新冠肺炎疫情重創演藝行業，Eason說︰「Welcome to 2020﹗歡迎來到新紀元﹗我想這只是一個過渡期，一定會的﹗全世界很多人也沒工作，我覺得是正常的，要休息一下。這不是風涼話，因為有些事要重整。可能我們有很多事一直在做錯，是變成了習慣，但習慣不等於是對的。可能世界某些事要調教，是一個階段接另一個階段的交接期。」

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（即時娛樂）