叱咤2020｜林二汶首奪我最喜愛的女歌手 RB奪我最喜愛組合 (23:55)

RB膺叱咤我最喜愛的組合，林二汶首奪叱咤我最喜愛的女歌手。（大會提供）

擔任《全民造星III》A組導師的林二汶，今晚奪得商台「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎，當她得悉獲獎一刻也感愕然，二汶說：「多謝商台，我諗我坐喺呢個台都好多年，我係2001年出唱片，今年係2021年，我覺得呢個獎最冇可能，呢個獎係最遠，對上一次攞呢啲獎，係2005年at17攞我最喜愛組合，但當時Overrun，冇機會唱歌，今年唯一做嘅呢首歌《再聚》，希望大家可以擁抱時就擁抱，多謝各位﹑多謝A組，多謝投票嘅人，我會做好本分，2021年做更加好嘅歌手。」

RubberBand（RB）則揮低MIRROR和Dear Jane等，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的組合」，成員泥鯭上台說得獎感受時表示：「多謝隊友，我哋發咗夢好多年，要繼續發落去，一定要多謝香港人，我相信音樂會帶到希望，尤其係疫情，大家好似失去好多嘢，疫情之下，好多唔公義事情發生，我相信作為創作人，有責任去帶畀大家希望，話畀大家聽唔係好絕望，香港人加油。」

相關新聞：叱咤2020｜打破最年輕紀錄 姜濤膺我最喜愛男歌手兼奪歌曲獎

相關新聞：叱咤2020｜Dear Jane膺組合金獎 MIRROR奪銅獎感驚喜

相關新聞︰叱咤2020｜青出於藍 21歲姜濤首奪我最喜愛的男歌手

相關新聞︰叱咤2020｜許廷鏗首嘗男金滋味 馮允謙摘銀 林家謙獲銅

相關新聞：叱咤2020｜陳奕迅信人類身處過渡期 世界有日會變好

相關新聞︰叱咤2020｜6號停工自覺冇用 鄧小巧︰有得唱好唱

相關新聞︰叱咤2020｜疫情下收入跌到驚 陳柏宇嘆做歌手收入不穩陣

相關新聞︰叱咤2020｜AGA 馮允謙 陳蕾 分膺唱作人金銀銅

相關新聞：叱咤2020｜柳應廷@MIRROR大熱奪金 R.O.O.T盧瀚霆分膺銀銅

相關新聞：叱咤2020｜莫文蔚《呼吸有害》奪至尊歌曲大獎

相關新聞︰叱咤2020｜MIRROR首奪叱咤十大 成員齊腳載歌載舞

相關新聞：叱咤2020｜入行9年首奪歌曲獎 馮允謙喊住上台︰勿放棄夢想

相關新聞︰叱咤2020｜40歲關智斌首奪叱咤十大 陳柏宇走音失威

相關新聞：叱咤2020｜過百歌迷場外聚集 歌手台下兩人一組隔開坐

（即時娛樂）