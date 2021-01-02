《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》完整得獎名單 (00:02)

恭喜各得獎者﹗（大會提供）

【2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】得獎名單

叱咤樂壇男歌手

金獎：許廷鏗

銀獎：馮允謙

銅獎：林家謙

叱咤樂壇女歌手

金獎：AGA

銀獎：陳蕾

銅獎：謝安琪

叱咤樂壇組合

金獎：Dear Jane

銀獎：RubberBand

銅獎：MIRROR

叱咤樂壇唱作人

金獎：AGA

銀獎：馮允謙

銅獎：陳蕾

叱咤樂壇生力軍

金獎：柳應廷

銀獎：R.O.O.T

銅獎：盧瀚霆

叱咤樂壇作曲人大獎︰林家謙

叱咤樂壇填詞人大獎︰林若寧

叱咤樂壇監製大獎︰舒文

叱咤樂壇編曲人大獎︰王雙駿

叱咤樂壇至尊唱片大獎

唱片名稱：《Limerence》

歌手：Dear Jane

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰姜濤

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰林二汶

叱咤樂壇我最喜愛的組合︰RubberBand

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎

歌曲名稱：蒙著嘴說愛你

歌手：姜濤

作曲：紹斌 / 李俊緯 / 吳周爍 填詞：陳詠謙

編曲：吳周爍 監製： Edward Chan

「專業推介、叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎【即第一位】

歌曲名稱： 呼吸有害

歌手：莫文蔚

作曲： 鄧智偉 填詞：羅健成

編曲：鄧鼓 監製：鄧智偉 / 莊冬昕

第二位︰銀河修理員 Dear Jane

第三位︰IGNITED MIRROR

第四位︰無力感 許廷鏗

第五位︰地球來的人 馮允謙

第六位︰See you next time AGA

第七位︰暫定 關智斌

第八位︰感情這回事 陳柏宇

第九位︰零分 Jude

第十位︰粉碎糖果屋 per se Featuring Serrini

（即時娛樂）