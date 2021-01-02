港台劇集｜《格外樓神》重演馬頭圍道唐樓倒塌 袁富華：好逼真 (22:52)

港台電視31今晚（1月2日）播映劇集《格外樓神》。真人真事改編，首個故事「真相」參考2010年1月29日發生的馬頭圍道唐樓倒塌事件，講述屋宇署人員在唐樓倒塌現場提供緊急服務及進行意外調查的過程。

參與演出包括袁富華、陸駿光、張松枝、RubberBand的泥鯭與ToNick的趙善恆等，配搭有新鮮感。袁富華在劇中飾演屋宇署結構工程師，在接報後趕到倒塌現場，到附近唐樓視察。他為演這角色需要記大量英文建築術語對白，感挑戰性，拍攝期正值盛夏，他身穿恤衫西褲來回走上八至十層樓高的唐樓樓梯，整天大汗淋漓但不呻辛苦。提起11年前的唐樓倒塌事件，他稱好難忘，「搭景」十分逼真，能想像到當年的慘況。

趙善恆及泥鯭皆是Band仔，他們在劇中分別演屋宇署技術主任與結構工程師，形象一新，兩人在「埋位」前不時交流夾Band心得，更即場Jam歌打發時間，給現場工作人員提供免費娛樂。在劇中擔任屋宇署總結構工程師的是張松枝，他笑言已多次飾演政府人員，幾乎演過所有政府部門職員。流浪漢角色落到陸駿光身上，他是重要人物，目擊了整個唐樓倒塌及屋宇署職員調查的過程。每次拍攝前，他都要花大量時間化妝，在酷熱天氣下戴上長長假髮及黐滿鬍鬚，但他卻異常地喜愛這個造型。他的戲份涉及多個場景，有次他在兩場戲之間回家休息，他笑言自己住所的保安員見到有位「流浪漢」拉門走入大堂等𨋢，「當堂嚇呆了」。

「真相」講述屋宇署人員在唐樓倒塌現場提供緊急服務及進行意外調查的過程。他們需確保受波及的樓宇安全拆卸、救護人員能在安全的環境下進行拯救工作，還要兼顧事後搜證的需要。為避免悲劇再次發生，他們更要調查樓宇崩塌原因，例如查出唐樓倒塌前的結構受損程度。屋宇署人員（工程師／測量師）以最嚴謹的方法搜集、移動現場的瓦礫以及其他證物，再進行實驗、研究、模擬，嚴謹程度有如CSI。除了物證，亦要研究警方提供的調查報告，甚至親身盤問所有涉事人，以重組事發前的樓宇狀況，一層一層，還完真相。

受疫情影響，「真相」在一年內經歷過數次拍攝延期和轉換班底，最終去年9月開拍，重現香港曾經發生的唐樓倒塌事故現場。香港電台電視劇《格外樓神》，一連七集共有六個單元故事，主題包括：唐樓倒塌事故緊急服務、跌窗意外、失修舊樓的「封樓令」、僭建天台屋、潛在風險的招牌、樓宇滲水。節目逢星期六晚上9時30分於港台電視31播出。

（即時娛樂）