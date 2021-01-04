琴姐離世｜無綫重播《溏心風暴之家好月圓》 悼「嫲嫲」李香琴 (22:22)

資深女藝員李香琴今天離世，享年88歲。無綫電視對琴姐離世深表惋惜，助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，已聯絡其家人致以深切慰問，亦會盡力協助其家人，並提供適切協助。

李香琴於1972年首度加盟無綫，早年於長壽節目《歡樂今宵》演出，大受歡迎，為廣大觀眾帶來無窮歡樂。琴姐先後參與拍攝無綫數十部電視劇，形象鮮明，演技出眾，當中以2008年參演《溏心風暴之家好月圓》，飾演「嫲嫲」佘君麗角色，其精湛演技，深入民心，口頭禪「唔使驚，嫲嫲喺大廳」，在觀眾腦海中留下深刻印象。琴姐在2011年的《萬千星輝頒獎典禮》中，獲頒發「萬千光輝演藝人大獎」，演技備受肯定。

為悼念李香琴，翡翠台晚上11時55分時段將作特別安排，周五（1月8日）晚起，將重播《溏心風暴之家好月圓》，首三天即周五（8日）、周六（9日）及周日（10日）晚，連續播映兩集，由下周一（11日）起，則回復周一至日每晚播一集。

有份演出《溏心風暴之家好月圓》的林峯，亦在微博上載和「嫲嫲」的黑白合照，林峯寫道：「R.I.P 親愛的嫲嫲。​​​​」

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（即時娛樂）