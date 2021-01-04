環球唱片疫下出擊 4組新Sing陸續登場 (18:28)

環球唱片未受疫情影響，繼續致力培育下一代新星，今年將有4組新人登場，包括跳唱組合PIX3L、曾比特（Mike）、組合石山街及趙浚承（Gary）。跳唱組合PIX3L由《全民造星II》冠軍吳啟洋，伙拍《造星II》戰友葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）組成，首支派台歌《Braceless》，展示3子經過選秀比賽後的閱歷，經一事長一智，以強烈視覺觀感大膽呈現活出自己的境界，宣揚不應被世人的固定審美尺度所框死，也許別人眼中的「礙眼」缺點，正是自身的優點。

Mike除擁有標誌性的爆炸頭外，其獨特聲線及唱功亦令不少人注目。他也參加過《造星II》，因得到導師Eric Kwok（郭偉亮）賞識，引薦加入環球，打造為新一代悲情歌王代表。擅長唱悲情歌的Mike，即將推出首支主打歌《我不如》，由Eric Kwok親自作曲和監製，林若寧填詞。Eric Kwok亦於社交平台替 「愛徒」 造勢，甫出Mike自彈自唱新歌片段，也再次讚Mike聽話、生性、勤力、用心，100％全力支持對方。

石山街由男成員Marstn及女成員Yeung Tung組成，他們是獨立音樂人，二人透過社交平台一直以音樂交流；直到一次Marstn要借用器材，造就了他們在石山街首次碰面，他們不時在各自的社交平台上載自創歌曲和翻唱影片。兩人的歌聲充滿個性之餘又帶點型格和隨性，首支派台歌《暗戀家》就能充分體現，歌曲由他們一手包辦，使用電子音樂的元素，歌詞就與著名詩人卞之琳的作品《斷章》有相同概念，每個人都可能只是別人的「裝飾」而已，帶出做配角的浪漫。

趙浚承（Gary），一個既熟悉又陌生的名字與面孔，曾是男團出身的他，累積不少幕前演出經驗，包括拍攝電影等。多年來他從未放棄追求音樂夢，裝備好自己後，決定在2021年重新出發，再次投入他的音樂懷抱，其全新廣東作品《My World》由著名音樂人舒文監製和填詞。Gary表示就算曾經想過放棄、糾結、堅守，就算愛得或吻得太遲，即使只能沉默地愛着、抑或最終只可成為密友，只要仍然願意去嘗試，亦能找到那位值得去愛的『My World』。

（即時娛樂）