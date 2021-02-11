不要同情｜公開保錡@ERROR偷食證據 賴嘉賢：要大家認清事實真相 (20:15)

模特兒賴嘉賢（Carrie）昨日發生「被分手」事件，男友保錡@ERROR沒跟她聯絡及通知下，宣布戀上性感女神張沛樂（沙律），賴嘉賢大感無奈之餘，在網上大爆前度在拍拖期間，於網上撩女仔。今日她再向傳媒報料，公開收到網民的對話截圖，直指保錡經常「偷食」；二人去年11月26日仍有對話，可是從無提及分手一事。

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賴嘉賢事後在社交平台解釋為何公開網民的對話：「我回應完最後一次就不再回應了。我不需要同情，我只需要大家認清事實真相，我知道如果我公開對話紀錄（放出來大家都清楚來龍去脈，但大家就會繼續在這件事上多加揣測評論，所以我不清楚是不是有公開必要，後話吧）就知道有沒有講過分開兩字。從來沒有剷除任何訊息，因為訊息是雙方也擁有的。

他的家人已經見過我很多次，擇偶從來都不是單從外表出發，將近兩年內也一直覺得他對我很好，直到原來他背地裏做了這麼多事。不論我們感情如何，只是希望他知道變心都要先完結上一段感情，才正式開始下一段，清清楚楚。因為若然他清楚跟我完結了，也不需要有這一兩天的新聞出現。

因為起碼溝通過，我也接受了。但如今我跟他沒有任何關係了，我也釋懷了，我不想因為這些事才出現在娛樂新聞，我想好像平時一樣努力做我的幕前工作，學習更多新技能，解答大家有關日本旅遊，裝扮，唎酒師等問題。」

（即時娛樂）