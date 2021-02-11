新版《十月初五的月光》造型曝光｜「初哥哥」胡鴻鈞嗌無信心 「君好」何依婷認緊張 (19:16)

胡鴻鈞跟何依婷及米雪似乎已很有默契。（無綫電視網上視頻截圖／明報製圖）

胡鴻鈞、何依婷及米雪的新造型跟舊版本明顯是兩回事。（無綫電視網上視頻截圖／資料圖片／明報製圖）

無綫即將翻拍《十月初五的月光》，昨晚在《東張西望》內公開主要角色的造型，當中「Q姨」薛家燕換上米雪，「初哥哥」張智霖是胡鴻鈞，「君好」佘詩曼是何依婷，「Q姨」的情人知己「全海景」顏國樑是石修，全部角色演員大執位，不知劇迷對此有何反應。

主持人追問胡鴻鈞有否信心跟張智霖一樣靚仔和唱歌好聽時，他口快快說無信心，但表明會盡力做好「初哥哥」這個角色，「首先多謝監製如此大膽起用我，亦開心可以接此挑戰，最開心可以和米雪及石修一同演戲，他們是好好戲的前輩，希望在他們身上學到更多。至於何依婷，劇本少些對手戲就好。」

「君好」何依婷對於今次接演余詩曼舊有角色，她說：「其實有點緊張的，但好開心有三位前輩在旁，可以放鬆一些，而自己亦好努力去讀劇本，希望能夠熟練，及睇多些劇去參考別人演出。」

「Q姨」米雪指今次是全新劇本，跟家燕姐在電視城撞見時，有叫對方「過料」給自己，加上跟石修合作，感覺會有很多火花。石修笑言今次造型較新潮，無非要配襯起米雪。

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（即時娛樂）