跟足20年｜車淑梅追問何時娶女助手？ 安德尊：總之你儲定人情 (20:24)

「大王」安德尊接受港台《舊日的足跡》主持人車淑梅訪問，罕有剖白個人情史。安德尊表示曾追女仔追到菲律賓修讀藥劑學，可是因女友去世，未完成大學就返香港，「我咁大個仔唯一心儀的，就是當年在香港電台遇上的關寶儀，不過現在她已結婚，我當年因為窮出身，不敢高攀一個咁好的女仔，我們仍是好好朋友…。」

淑梅姐單刀直入問其女助手阿So是否在等他，為何跟了近20年尚未迎娶？安德尊即答：「哈哈，我希望她是啦，總之你儲定人情，不過講真，我不想結婚，因為適婚年齡已經過了…人稱我是鑽石王老五仲好笑，20年前我一時愚昧，聽人講戴鑽石（會帶來）幸運，有光環吸力量，買了一隻一卡逾四萬元的鑽石，在鏡頭前閃吓閃吓，後來畀人笑，戴了一年半就除了不敢戴。」

安德尊圈中出名好人緣，卻偏偏愛跟名廚李錦聯「頂嘴」，他表示：「唔啱就係唔啱，頂嘴就係頂嘴，不是故意。他煮餸是好叻，對食材認知好叻，不過有時畀我捉到甩漏，是他不好彩，因為他不夠仔細…我們好好傾的，他飲了酒我就不同他傾，他不飲酒我就傾，不過他飲了之後其實仲好傾，成個李白坐在漁船上的感覺，搖吓搖吓。我有講過叫他不飲太多，但是我知道這是他的人生樂趣。 」

提到經常西裝筆挺示人，原來是聽從師父曹達華的教誨，他說：「我師父曹達華除了成日叫我不要學賭錢之外，仲要勤力，扮死屍都要去，要畀心機扮個好樣的死屍，他叫我做明星要有個明星款，不要失禮，所以我為了他老人家開心，次次執到正，之後習慣了，到現在有200套西裝。」

（即時娛樂）