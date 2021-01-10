台慶頒獎禮紅地氈｜陳自瑤避談撐老公王浩信贏視帝 (19:39)

【今晚直擊】陳自瑤（YoYo）今晚穿上低胸露腰裝現身，十分火辣！她表示往年台慶頒獎禮也不如今晚那麼凍，但由於一早選好服飾，沒辦法，只好頂硬上。被問到是否最性感一次時，陳自瑤說︰「還可以，有機會可以再性感些。（未到底線？）看款式，如漂亮可再性感一點。」

王浩信從內地趕返港出席頒獎禮，陳自瑤被問到是否支持老公贏視帝時避答︰「為何不問我有沒有信心？（有支持他？）這不是我決定。」陳自瑤拉開話題，表示有投票予《那些我愛過的人》的好姊妹，又說開心自己今次獲提名，希望可以跟黃翠如、連詩雅贏「最受歡迎電視拍檔」。

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（即時娛樂）