緋聞導電體｜王浩信勁多緋聞 跟陳自瑤夫妻關係撲朔迷離 (17:53)

王浩信和陳自瑤於2011年結婚，今年正好結婚10周年，但近年他們已極少合體出席公開活動。（資料圖片）

王浩信昨晚再度膺視帝，他在台上罕有地公開感謝太太陳自瑤（YoYo），YoYo被鏡頭捕捉到零反應兼木無表情，成為網上熱話；不過，之後YoYo亦主動向王浩信送抱恭賀。事實上，YoYo和王浩信已久未在公開活動合體，夫妻關係撲朔迷離，令外界猜測兩人婚姻狀况。

王浩信和YoYo於2011年結婚，婚後育有一女，但近年二人關係轉趨緊張，兼曾傳「分」訊；當他們各自出席活動，每當提及對方名字時，則表現冷淡或拒談，變成雙方「死穴」，就連對方生日或女兒生日，以及大時大節，亦沒有在社交網貼出合照。

王浩信入行至今緋聞多多，先後曾跟黃心穎、陳法拉、莊思明、陳偉琪和江嘉敏等傳緋聞；數到最為人談論的緋聞，是王浩信當年結婚不久，被爆帶嫩模謝芷蕙（Cammi）返家，當時緋聞鬧得熱烘烘，幸獲得YoYo力撐和相信。

王浩信婚後魅力不減，近年談論得最多的，是和他合作《踩過界》而傳出緋聞的蔡思貝。有傳當年台前幕後相約打邊爐，王浩信被爆跟思貝匿埋VIP房兼反鎖房門，男方又被影到駕車到女方北角香閨短敘，雖然兩人堅決否認戀情，但有指YoYo已忍無可忍，令夫妻關係急轉直下。

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（即時娛樂）