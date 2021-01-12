前空姐開Live爆張振朗見高拜見低踩 龔嘉欣為事業放棄嫁入豪門 (18:20)

有前空姐在YouTube開Live講到龔嘉欣和張振朗。（資料圖片）

張振朗奪得「最受歡迎電視男角色」，在台上發表得獎感受時，曾講到：「我家人教導我一定要識尊重別人，別人先識尊重你。」但有前空姐在YouTube開Live爆料表示對張先生沒有太大好感，她說：「佢唔講由自可，一講我就爆，佢講到一定要尊重別人，別人先會尊重你，唔好玩啦，我身邊有朋友本身有份唔錯職業，但佢又鍾意演戲，所以會去片場做臨時演員，做咗好多年，我間中約佢吹水食飯，閒談間問過佢，片場內有冇邊個演員特別乞人憎？佢諗咗陣，話張先生喺度扮大哥，見高拜見低踩。」

之後談到龔嘉欣，該前空姐指嘉欣獲兩個大獎是實至名歸，「一路知道無綫有呢個姐仔，但冇乜印象，直至睇佢演《殺手》，真係刮目相看兼脫胎換骨，佢拍打戲數一數二，打得好好睇，好多鏡頭親身上陣，呢套電視劇令佢開竅，之後《香港愛情故事》，佢可以做鄧萃雯接班人，佢在場多謝黎耀祥時真情流露，祥哥個人好好，當年攞視帝，隔籬廠清潔基層員工都走過來恭喜佢，張生學吓嘢，要人尊重要做到一視同仁」。

該空姐又爆料，聽過一位馬來西亞空姐朋友講，指龔嘉欣為了事業，放棄做豪門少奶奶，她說：「聽大馬朋友講，大馬豪門已收到佢哋婚訊，原本佢（龔嘉欣）可以嫁入豪門，但佢放棄做少奶奶，專心事業。」

就前空姐爆料一事聯絡張振朗，他以短訊回覆《明報》：「唔係事實唔回應啦，謝謝。」

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（即時娛樂）