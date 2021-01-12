為影合照撇低白彪 網民轟失禮 《東張》黎寬怡親自解畫 (18:47)

黎寬怡被指為影合照而撇低白彪，事後被網民斥她不尊重前輩。（網上截圖）

《萬千星輝頒獎典禮2020》雖然已結束，但仍有不少話題，以「爆喊」出名的《東張西望》主持人黎寬怡，當晚在後台訪問獲「最佳男配角」的白彪期間，被直播拍到無禮舉動，遭網民狠批。事源黎寬怡跟白彪做完訪問後，有工作人員上前跟黎寬怡說：「可以影相喇！」黎寬怡聞言即急急轉身離開，估計她應是跟《東張西望》同事一齊合照慶祝節目獲獎；白彪不知所為何事，便緊隨其後，後來發現不對勁，加上攝影師叫停他，白彪才回頭繼續拍照。

有網民見到這一幕時，狠批黎寬怡沒禮貌，舉止失禮兼不尊重前輩，有網民表示：「真係好唔識大體，出唔到大場面」、「前世未影過相咩？」

今天黎寬怡在Instagram回應此事，她表示事件是誤會，她寫道：「收到朋友們轉寄過來有關我工作期間失禮、不尊重前輩白彪哥的報道，真的感到非常吃驚。

其實當時跟白彪哥的訪問已經完成，而我們都有跟他說謝謝，以表明我哋已經完成訪問了。然後，我們東張西望同事才叫我上台拍照。可能直播期間，我的聲線比較輕，而做（造）成今次一個誤會。

經過今次後，我會汲取經驗，以後我多加留意，會做得更好！我亦明白自己有好多不足之處，我會繼續努力學習、努力改進。在此好多謝大家的意見同支持，我都會一一接受和改進。希望有一天可以成為大家喜歡的主持。謝謝。」

（即時娛樂）