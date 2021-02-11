前TVB女藝員劉芷希拒不道德交易 揭騙徒惡行反被勒索10萬元 (21:43)

35歲的馬來西亞女藝人劉芷希（Kimmy），2017年來港參加《香港珠寶小姐》獲得冠軍，同年簽約TVB成為旗下藝員，曾參與《降魔的2.0》、《過街英雄》等劇集演出，其中在《黃金有罪》飾演舞小姐「莫莉莉」一角，令她知名度增加；去年約滿TVB後，返回大馬繼承父親的中藥批發生意，並計劃與飛機師男友結婚。

身在吉隆坡的劉芷希今日偕同未婚夫舉行記者會，透露在過去一年不斷被電話騷擾及遭勒索。她指去年初在港接獲一名自稱Irene的女子電話，聲稱介紹代言工作給她；之後有名自稱是地產商的男子透過WhatsApp聯絡她，內容當中暗示要她進行不道德交易，包括陪睡，以換取高報酬，劉芷希即時拒絕，但之後數天對方仍不停致電給她。劉芷希與家人及未婚夫商量後，決定跟該男子繼續溝通以套取資料。

後來，該男子察覺到騙局被拆穿，不但繼續騷擾劉芷希，更要脅散播她的不利消息毀其星途，勒索5萬馬幣（約10萬港元），加上對方知道她父母的資料，因擔心家人及自己安全，於是報警。劉芷希強調不認識亦沒見過該男子，更沒有簽署任何文件，她希望藉此作出澄清及揭發這污衊事件。

（即時娛樂）