去瞓晏覺｜大肚婆余香凝忘記已約蘇麗珊：我真係蠢咗好多 (13:19)

27歲余香凝去年11月與40歲圈外男友陸政渡結婚，並於聖誕節宣布懷孕。「大肚婆」余香凝昨晚在社交平台公開向蘇麗珊致歉，事緣她忘記約了對方在屋企樓下交收，由3點幾睡到6點幾，令蘇麗珊白行一趟，自認現時有點「孕傻」，很多事情也忘記了。蘇麗珊亦大方回覆：「孕婦大哂架喎😚，好好享受呢個食完就瞓瞓完再食嘅生活haha，下次再拎俾你！」

余香凝留言：「-孕傻篇- 首先多謝蘇老闆親自將呢啲咁好食嘅bagel送到黎我樓下，真係好好味😋。交代番琴日發生咩事先，有好多人睇完Story都問我做乜，我由細到大都係一個極守時嘅人，最憎人遲到，點知今次自己比遲到更過分🤯。前一日約咗ceci 4點左右喺樓下拎bagel，點知我完全唔記得咗，然後由3:45pm 訓晏覺訓到6點15pm，一起身見到電話有三個Missed call 😱🤦🏻‍♀️。極度內疚，佢山長水遠黎到我樓下，然後搵唔到我🥺，佢仲要無嬲之後再送番過黎，呢個女仔又好人又靚又識整嘢食係邊度搵。

孕傻呢兩個字真係好恐怖，我真係蠢左好多(本身已經唔係好叻)，有好多野都唔記得，希望所有人係呢段時間都對我多多包容。」

（即時娛樂）