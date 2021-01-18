SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」得獎名單 (00:07)

文章日期：2021年01月18日

金曲金獎︰《呼吸有害》莫文蔚

最受歡迎男歌星︰周柏豪 / 胡鴻鈞

最受歡迎女歌星︰菊梓喬

最受歡迎網絡男歌星︰胡鴻鈞

最受歡迎網絡女歌星︰菊梓喬

最佳演繹男歌星︰周柏豪

最佳演繹女歌星︰譚嘉儀

年度優秀歌星︰泳兒

人氣王大獎︰王浩信

最佳改編歌曲金獎︰《甘心替代你》王浩信

年度最佳進步獎︰

金獎︰趙慧珊

銀獎︰謝文欣

銅獎︰施匡翹

最佳舞台演繹獎︰BOP天堂鳥

最受歡迎新人獎︰謝東閔 / 袁偉豪 / 艾妮

唱作新人獎︰應智越

華語金曲獎︰

1.《Casada》王君馨

2.《該如何放棄愛》谷婭溦

傑出表現大獎︰

金獎︰林穎彤

銀獎︰糖妹

銅獎︰伍富橋

最佳合唱歌曲獎︰

金獎︰《逆流直上》羅天宇、龔嘉欣 / 謝東閔、戴祖儀

銀獎︰《低谷天堂》林峯、菊梓喬

銅奬︰《二次緣》海俊傑、李施嬅

最佳唱作歌手金獎︰胡鴻鈞 / 吳浩康 / 林家謙

最佳原創歌曲金獎︰《一人之境》林家謙

勁歌金曲獎︰

1.《不能放手》菊梓喬

2.《我未能忘掉你》菊梓喬

3.《沒身份妒忌》胡鴻鈞

4.《小謊言》連詩雅

5.《愛情事》連詩雅

6.《愛沒懷疑》吳浩康

7.《夢飛翔》謝東閔、戴祖儀

8.《哭牆》谷婭溦

9.《原來有愛》譚嘉儀

10.《血淚的磨練》鄭俊弘

11.《對手戲》何雁詩

12.《找到一個人》曾樂彤

13.《我們都想旅行》洪卓立

14.《一千零一頁》李靖筠

15.《輕熟女》王灝兒

16.《我輸不起》菊梓喬

17.《凡人不懂愛》胡鴻鈞

18.《溝渠暢泳》泳兒

19.《劫後餘生》周柏豪

20.《呼吸有害》莫文蔚

相關新聞：勁歌2020｜莫文蔚《呼吸有害》勇奪「金曲金獎」

相關新聞：勁歌2020｜菊梓喬三奪「最受歡迎女歌星」︰輸在起跑線不一定會輸

相關新聞：勁歌2020｜周柏豪胡鴻鈞破天荒齊奪「最受歡迎男歌星」

相關新聞：勁歌2020｜譚嘉儀首奪「最佳演繹女歌星」表現激動

相關新聞：勁歌2020｜《低谷天堂》膺合唱歌獎 菊梓喬自爆未見過林峯

相關新聞：勁歌2020｜王君馨奪華語金曲獎 隔空向老公表愛意

相關新聞：勁歌2020｜謝東閔袁偉豪奪新人獎 白彪笑一個花心一個結婚冲喜博拎獎 

相關新聞：勁歌2020｜趙慧珊奪「年度最佳進步獎」金獎

相關新聞：勁歌2020｜「視帝」王浩信開場連掃兩大獎

（即時娛樂）

MORE