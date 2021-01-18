「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」得獎名單 (00:07)
文章日期：2021年01月18日
金曲金獎︰《呼吸有害》莫文蔚
最受歡迎男歌星︰周柏豪 / 胡鴻鈞
最受歡迎女歌星︰菊梓喬
最受歡迎網絡男歌星︰胡鴻鈞
最受歡迎網絡女歌星︰菊梓喬
最佳演繹男歌星︰周柏豪
最佳演繹女歌星︰譚嘉儀
年度優秀歌星︰泳兒
人氣王大獎︰王浩信
最佳改編歌曲金獎︰《甘心替代你》王浩信
年度最佳進步獎︰
金獎︰趙慧珊
銀獎︰謝文欣
銅獎︰施匡翹
最佳舞台演繹獎︰BOP天堂鳥
最受歡迎新人獎︰謝東閔 / 袁偉豪 / 艾妮
唱作新人獎︰應智越
華語金曲獎︰
1.《Casada》王君馨
2.《該如何放棄愛》谷婭溦
傑出表現大獎︰
金獎︰林穎彤
銀獎︰糖妹
銅獎︰伍富橋
最佳合唱歌曲獎︰
金獎︰《逆流直上》羅天宇、龔嘉欣 / 謝東閔、戴祖儀
銀獎︰《低谷天堂》林峯、菊梓喬
銅奬︰《二次緣》海俊傑、李施嬅
最佳唱作歌手金獎︰胡鴻鈞 / 吳浩康 / 林家謙
最佳原創歌曲金獎︰《一人之境》林家謙
勁歌金曲獎︰
1.《不能放手》菊梓喬
2.《我未能忘掉你》菊梓喬
3.《沒身份妒忌》胡鴻鈞
4.《小謊言》連詩雅
5.《愛情事》連詩雅
6.《愛沒懷疑》吳浩康
7.《夢飛翔》謝東閔、戴祖儀
8.《哭牆》谷婭溦
9.《原來有愛》譚嘉儀
10.《血淚的磨練》鄭俊弘
11.《對手戲》何雁詩
12.《找到一個人》曾樂彤
13.《我們都想旅行》洪卓立
14.《一千零一頁》李靖筠
15.《輕熟女》王灝兒
16.《我輸不起》菊梓喬
17.《凡人不懂愛》胡鴻鈞
18.《溝渠暢泳》泳兒
19.《劫後餘生》周柏豪
20.《呼吸有害》莫文蔚
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