演藝辛酸｜麥長青爆在無綫曾被當透明：咁又何必呢？ (19:02)

曾憑《巾幗梟雄之義海豪情》奪得無綫「最佳男配角」的麥長青（麥包），近日擔任ViuTV《晚吹－有酒今晚吹》嘉賓，該集於昨晚播出。

期間談到演藝事業及人生最難捱日子，麥包表示：「獲獎前，都叫做過主角之一，《西遊記》又好，還是《茶是故鄉濃》都好，但慢慢去到在一部20集的劇，只得幾場戲，只有2、3集演出，別人還要當你是透明，劇本這樣，你已做了準備工夫，『導演，是否應該這樣？』、『行了，不用了，你錄旁白都可以了。』那又何必呢？」

麥包表示獲獎前已表明會離開無綫，當年他曾跟陳妙瑛表示：「妙瑛，我沒工作，我想離開了。」當時妙瑛便叫麥包到餐廳幫手。及後，麥包喜獲「最佳男配角」，以為前途一片光明，豈料之後10個月都沒有工開，他說：「不知怎麼辦，可能因為我這件事，以後獲得男配角都不斷有工開，是我沒有。」

麥包坦白表示獲獎後，身價升了逾兩倍，當時王維基曾開出等同他在大台9倍人工邀過檔，但因為麥包未簽約前，已答應跟無綫續約，錯失了跟王維基合作機會。

入行30年的麥包，面對人生不少起跌，他的座右銘是：「彩虹因七色而美麗，人生因高低起跌而精彩。」

（即時娛樂）