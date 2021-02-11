跟曾志偉拍住上｜王祖藍獲邀出任TVB首席創意官 (16:39)

曾志偉和王祖藍同獲主席許濤點名，分別出任TVB副總經理及首席創意官，即日生效。（資料圖片）

踏入2021年，無綫有新人事任命，主席許濤宣布曾志偉出任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，即日生效。

同時，許濤亦邀請了王祖藍出任集團的首席創意官，協助曾志偉在綜藝及資訊娛樂節目內容上的業務發展。王祖藍的任命同樣即日生效。

許濤表示深信志偉和祖藍的加入，能為綜藝節目創作提供嶄新的思路，從協助擴大與香港影視業界的開放合作至推動內地、大灣區及國際華語市場的業務拓展，加強跨平台的新媒體業務。

王祖藍對獲邀出任首席創意官時表示：「多謝TVB及許濤主席的邀請，非常榮幸！期望盡力做好這個崗位，報答TVB及香港觀眾。我好多謝獎門人（曾志偉），一開始我到內地發展，他給了我很多錦囊，這10年在外面發展得好好，希望為更多TVB新一代藝人打開更大的市場。

近年我亦慢慢認識很多新數碼平台的營運手法，例如：直播/電商/AR VR綜藝製作，過程中透過內地工作識到世界不同地方的頂尖製作團隊，包括韓國、美國及日本等，綜藝節目由內容創意到技術都很創新，所以我希望可以帶同這幾年在外面的經驗回饋TVB，加強節目創作及跨平台部分，特別TVB 55周年將至，需要更認真思考及籌備，希望今次回去可以為香港觀眾帶來更多正能量又創新的娛樂。」

祖藍又指正準備前期工作，完成手頭上的工作便會盡快回港，期望盡快跟TVB的同事見面。此外，祖藍和太太李亞男在社交網貼了和America's Got Talent主持Terry Crews合照，並順道取經。

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（即時娛樂）