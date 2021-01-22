G.E.M.緋聞舊愛｜被爆未婚生女 華晨宇承認做爸爸 (23:47)

繼內地女星鄭爽被爆「代孕棄養」後，近日又爆內地男歌手華晨宇跟張碧晨未婚生孩子。華晨宇是《2013快樂男聲》全國總冠軍，2016年曾跟鄧紫棋（G.E.M.）傳緋聞但雙方皆否認。近日內地討論區有人爆料「某位頂級男藝人低調結婚當爸，老婆也是圈內人，小孩已經1歲，在1月21日去報了戶口... ...」有揣測所指是華晨宇跟張碧晨，今日（22日)兩人分別在微博承認有一個女兒，華晨宇留言：「是的，我們是有一個孩子。」

據內地傳媒報道，華晨宇團隊回應華晨宇目前是單身，他跟張碧晨在無婚姻關係的前提下共同撫養孩子，一起參與孩子的成長過程。華晨宇承認有孩子後，又補充說：「這個孩子的到來真的治癒了我很多，我很開心上天給我帶來了這樣一份特別的禮物，雖然很突然，但是也很開心，我們會給孩子帶來健康快樂的成長環境。」他一直不公開，除了怕粉絲擔心外，也希望孩子能在安靜的環境中成長，說：「現在既然被曝光出來了，那我們都會坦然面對大家的疑惑。這件事情可能會讓歌迷們感覺到很突然，我只能希望大家理解，謝謝大家。」

張碧晨是女歌手，曾跟華晨宇同參加音樂節目，2018年被傳熱戀但沒有承認。今日張碧晨在微博寫長文解釋：「2018年秋，當我知道自己懷孕的時候，我整個人都懵了。我和花花（華晨宇）雖然在一起，我們也憧憬過未來的生活，但計畫裡從沒有過生孩子結婚，至少幾年之內沒有，所以我當時完全慌了，不知道該怎麼做才是對的。」她稱不知道怎樣跟華晨宇說懷孕了，自己選擇了離開，不讓他知道，更斷了聯絡。她稱華晨宇在完全不知情的情況下，她獨自完成了懷孕與生產，成一個媽媽。當孩子一天一天長大，覺得自己做了一個不理智的決定，說：「我剝奪了這個孩子擁有父親的權利，也同時剝奪了花花身為一個父親面對自己孩子做選擇的權利，所以我應該告訴他有一個女兒，讓他知情。」他知道有女兒後的反應是整個人都懵了，但見到孩子的那一刻，眼睛裡的欣喜是騙不了人的。她又說：「他說應該要給孩子落一個完整的戶口，所以我們落了戶。他當時跟我說，他也會好好愛孩子，讓她幸福快樂，擁有一個健康快樂的成長環境。」她為隱瞞事件說抱歉，一切的隱瞞是為了保護孩子，想讓她在平靜快樂的環境茁壯長大，給她充滿愛的生活。

網上流傳華晨宇跟張碧晨帶女兒上户口的照片，華晨宇抱著女兒，他們舉著有女兒出生日期與名字的照片，孩子的名字「華迎晨」疑似曝光。網民紛紛留言祝福，說：「幸福就好」，有說：「不是代孕就行 」，也有認為張碧晨佗B遠走極戲劇性。

（即時娛樂）