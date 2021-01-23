亂泊屋苑車位被投訴 連詩雅認衰︰架車冇油 (22:27)

【今日直擊】連詩雅被鄰居投訴她經常貪方便霸佔屋苑內的訪客車位，而棄用自己的專用車位，住客多次向管理處投訴，情况未見改善。連詩雅今晚在《慈善星輝仁濟夜》上回應事件，稱今早已被公司鬧爆，她也知道自己有錯。

連詩雅解釋︰『我真的很大頭蝦，駕車永遠去到『乾塘』冇油，返到屋苑又急於上樓做其他事，忘記即時致電管理處，告訴對方我將座駕泊在時租位。我將車泊了在時租位，應該要付時租費用。我忘記了，但已跟管理處處理了這件事。事件令到其他住戶不便，是我處理得不好，非常抱歉，下次會小心點。（已付時租錢？）是。」

對於被指是「慣犯」，更曾向管理處表示座駕是由助手代泊，與自己無關，連詩雅說︰「我沒有助手，他們都是經理人，同事也沒車牌，所以每次都是我泊車。（亂泊過很多次？）不是好多次，是有試過幾次。我現在知道原來很滋擾到人，會小心處理，不再泊時租位。對住客造成不便，十分抱歉﹗對不起﹗」

連詩雅指座駕冇油才亂泊的解釋被質疑，她被追問第二天如何將冇油的汽車開走時說︰「我試過因為沒有油要叫拖車，但現在只剩下很少油，我立即將車泊好，萬一出車時開不到車就要叫拖車。（叫好朋友揸車？）我揸車ok，只是不懂得分左右，要諗，好慢。不用朋友接送，自己事自己解決。」

相關新聞︰單身菊梓喬恨拍劇演感情戲︰想獻出熒幕初吻

相關新聞︰蕭正楠被黃翠如鬧「八公」感覺甜絲絲︰我們打者愛也

相關新聞︰冷對昔日姊妹江嘉敏傳好事近 馮盈盈︰不清楚不評論

（即時娛樂）