疫境自強｜IFPI推出「音樂永續」計劃助業界 近百歌手樂隊重新演繹經典歌曲 (14:50)

「IFPI」國際唱片業協會（香港會）作為香港唱片業的領導機構，決心帶領業界走出困境，已獲得政府「創意香港」的贊助，推出「音樂永續」計劃。這次計劃亦獲香港音像聯盟（HKRIA）、香港音樂出版人協會（MPA）的同心協力支持，並且得到業界踴躍參與，會把過往40年內耳熟能詳，並得到白金或金唱片之專輯內的部分經典歌曲，重新編製及邀不同歌手演繹，當中參與的唱片公司及音樂品牌共55間，成就經典歌曲多達113首，參與歌手及樂隊人數共98名/組，並為業界創造了超過800個外判職位。

國際唱片業協會總裁馮添枝表示：「疫情下，所有演出者和製作團隊都被迫停頓。當業內高達七成從業員皆是自由工作者時，停工對他們的影響甚深。作為行業機構，國際唱片業協會（香港會）策劃這次計劃，成就香港唱片業於短期內推出一系列歌曲，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。計劃揉合了歌手及製作團隊鑽硏如何重造金曲，這些耳目一新的作品將為樂迷帶來驚喜。」

泳兒是今次參與的歌手之一，她重新演繹孫燕姿的《天黑黑》，「這計劃可以讓我有機會用自己的風格來演繹自己喜愛的歌曲，亦可以讓不同年代的歌曲換上一件新衫，繼續延續下去」。

知名唱片監製張佳添說：「這個計劃好有意義，當中有幾百首經典中文歌給我們選擇重新包裝及翻新，變成2020年新版本，令到香港很多做音樂行業的朋友，如唱片公司、歌手及音樂人可以受惠。」

「音樂永續」的歌曲包括：Zarahn演繹林子祥《摩登土佬》；鮑比達演繹BEYOND《海闊天空》；許廷鏗演繹林子祥《追憶》；衛蘭演繹陳百強《漣漪》；露雲娜演繹陳百強《我的故事》；王馨平演繹張國榮《怪你過分美麗》及王菲《無奈那天》；Dear Jane演繹郭富城《愛的呼喚》；盧巧音演繹陳奕迅《黑暗中漫舞》；林家謙演繹蔡健雅《拋物線》；黃翠珊演繹梅艷芳《蔓珠莎華》及糖兄妹演繹陶喆《愛我還是他》及張學友《怎麼捨得你》等。

（即時娛樂）