李香琴設靈｜群星致哀 李司棋眼濕濕悼琴姐：佢完全唔認得我… (20:33)

【今日直擊】資深藝員李香琴（琴姐）今天在紅磡世界殯儀館設靈，不少圈中人和後輩到場致哀，包括謝賢、譚炳文女兒譚淑瑩、陳淑芬、梁乃鵬、黎耀祥、何麗全、黃夏蕙、苗僑偉和戚美珍、黃日華、曾華倩、李司棋、余子明、郭秀雲、趙希洛和媽咪梁小玲、胡楓、羅蘭、汪明荃和羅家英、丁羽、阮德鏘和媽媽尹飛燕、阮兆輝和鄧拱璧、陳美琪等。

李司棋曾跟琴姐合作《溏心風暴之家好月圓》，她表示最後一次見琴姐是幾年前，她眼濕濕說：「嗰時覺得腦退化係好慘。（不認得你？）唔認得，冇同我講嘢，完全唔認得我，我不斷提佢『嫲嫲喺大廳』，佢眼睩睩唔知我講乜，好可憐。」

無綫在深夜重播《溏心》？她表示有好多回憶。問到和琴姐合作經驗，司棋姐說：「我有時返工，希望琴姐喺度，佢好暖，會同你傾偈，會關心你，佢對所有人都好好。（懷念琴姐什麼？）佢個人，佢得閒約人飲茶，好nice，好溫暖。（心情未平復？）其實唔應該訪問，因為實在係好難受一件事，應該紀念佢。」

另有一位70多歲的關婆婆，帶備自製祭品到靈堂拜祭琴姐，她表示該祭品親手製作的，不眠不休整了很多日。她很喜歡琴姐，每部戲都有看，但未見過真人，而工作人員以疫情問題為由，未有讓她進內，故關婆婆只能將祭品放在靈堂門外。

相關新聞：李香琴設靈｜契仔女趕不及返港奔喪 女兒稱紅色登台衫做琴姐壽衣

相關新聞：李香琴設靈｜琴姐跟李樹佳脫離姊弟關係多年 女兒蕭紫筠跟舅父冇聯絡

相關新聞：《永遠懷念李香琴》紀念特輯 陶大宇難忘合演被嚇窒 樓南光自認琴姐心頭刺

相關新聞：李香琴設靈｜派彩色口罩 琴姐契仔：寓意她人生充滿色彩

相關新聞：李香琴設靈｜琴姐遺照曝光 靈堂內外一片花海

（即時娛樂）