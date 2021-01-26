處男擔正BL劇《To My Star》 金江珉勁緊張 孫宇賢呵番 (16:15)

近年BL劇大受歡迎，無論是泰、日、中、台，甚至連韓國亦接力開拍，由孫宇賢與金江珉主演的BL劇《To My Star》日前開播並登陸「黃Viu煲劇平台」。

故事講述頂級大明星姜書俊（孫宇賢飾）因為某件事情，進入了廚師韓智宇（金江珉飾）的世界，經歷了微妙的感情變化。

兩人在《To My Star》均是首度做男一，擁有溫暖外貌和扎實演技、有「網劇界王子」之稱的金江珉，受訪時曾表示第一次看劇本時，已覺得每個角色設定和故事都非常有趣：「不知不覺就着迷了，所以想挑戰BL的題材。」

提到首次擔正，金江珉自爆緊張，並感謝拍檔孫宇賢，他說：「他經常在拍攝現場照顧我，還有導演、工作人員們都很努力，令我可以輕鬆拍攝。」在劇中飾演大明星的孫宇賢笑言，角色與自己的相似度是70%，他說：「實際的我也是開朗、快樂生活的類型。」

內地BL網絡劇《上癮》亦已登陸「黃Viu」，《上癮》於2016年在內地播出後，令兩位男主角黃景瑜、許魏洲爆紅，當年播出後24小時內，突破千萬點擊量，成為一時佳話；不過最終因題材敏感，中途被下架。

（即時娛樂）