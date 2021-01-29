曾跟林建名爆「爺孫戀」 何天兒缺席追思會 (22:14)

大名娛樂老闆林建名（大少）本月8日病逝，今天家屬為其舉行追思會，靈堂內外一片花海，不少藝人拍片悼念林建名，歌神許冠傑更自彈自唱《這一曲送給您》送別大少，今日出席追思會的藝人和名人甚多，包括胡楓﹑霍震霆﹑麥貝夷﹑王馨平﹑契女戴夢夢﹑契仔胡渭康﹑盛品儒夫婦﹑陳百祥和Joey Tang等，不過曾跟大少爆出「爺孫戀」的何天兒（前名何傲兒），則未有出席追思會，翻看何天兒微博，昨天她有更新並貼相，天兒似乎仍身在內地，她昨天寫道：「忙完一天，終於可以停下來感受一下寒冬的氣氛，大家記得多添衣啊﹗」

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（即時娛樂）