74歲白彪自爆家中怒掟花樽 搞到老婆開口嗌離婚 (18:18)

現年74歲、無綫出爐「最佳男配角」白彪接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，大談得獎感受、 點評後輩及他的「加拿大愛情故事」。

白彪入行已52年，於90年代移民加拿大時差點兒離婚，他說：「當時冇乜戲拍，心情麻麻，兩公婆嗌交的時候口不擇言，我和老婆講『咁多樣嘢你識乜吖！』原來傷害了她，她就記住。有一次我好衰，嗌到㷫起向牆掟花樽，仲掟穿了個窿，為這件事老婆要和我離婚，紙都差不多簽了，好彩後來大家冷靜，老婆回心轉意，那個窿三個月都冇人理，我第一件事親手去補番個窿，連隨就補番埋段情。我當然要做些事，即刻買香水和手袋，老實講，兩公婆一定有拗撬，只要體諒，各自退一步，最緊要不好提離婚兩個字，一定好似《香港愛情故事》那樣大團圓結局。」

白彪笑指太太去年回來探孖孫，8月才返加拿大，對他是絕對信任，因為知他飛不到出去，加上大家是講個信字。他又指龍鳳胎孫兒是在疫情下出世，令大家又驚又喜，皆因孖孫在港不足月出世，眼中十足兩堆麵粉仔，感到十分害怕，而且因疫情關係不能到醫院探望，只能靠護士上傳照片，實在擔心到不得了。

提到身為第一代郭靖，白彪至今難忘當年被金庸公開稱讚，「他對我講，你真的適合做郭靖，你真係夠晒戇居，哈哈！其實我都覺得自己似，因為資質不是如此smart，學嘢不快，學十遍仲爭一招，仲有，我好易畀人搵笨。」白彪坦言信運，前三年沒工開，於是嘗試留羊咩鬚，竟然帶來演出《愛·回家之開心速遞》雷公一角的機會，龍鳳胎孖孫亦帶給好好運，令他獲得「最佳男配角」。

至於身邊的後輩，他說：「我最欣賞大小姐林淑敏，她做戲好流暢，每一個動作、每一個表情，我都好欣賞。羅天宇性格戇戇直直又內向，外型似郭靖，如為郭靖選角，他的演繹方法有八、九成似。」

（即時娛樂）