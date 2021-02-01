鍾麗淇擔任無癇共融大使 分享腦癇發作急救貼士 (23:11)

鍾麗淇為響應2月8日國際腦癇日，應邀擔任「無癇共融大使」，現身於廣告和短片中推廣有關腦癎症的正確知識，以及分享腦癇發作的急救貼士。鍾麗淇因大女Isabella天生患有罕見的基因病，偶然會腦癇發作。Isabella於6個月大時發燒，經歷第一次腦癇發作，雙腳如踩單車般抽筋。當時鍾麗淇對處理腦癇發作不了解，誤以為將自己的手放入女兒口腔可以避免在她抽筋時不會咬傷舌頭。後來她才明白，把任何東西放入腦癇症發作的患者口中是非常不當的做法。自此之後，為了更認識腦癇症，她自發搜尋和鑽研相關資訊，認識腦癇症和發作時應採取的應對方法。

鍾麗淇加深對腦癇症的認識後，深深體會到雖然患者需要定時服藥，以及不適合從事某些高風險活動如駕駛，但這不代表她要為女兒的個人生活及社交發展設限，她會帶女兒玩過山車、打韆鞦，別人擔心承受不了這些刺激的活動，但其實女兒玩得很開心、很享受；她又認為快樂享受生活，對於有特殊需要的女兒來說是最佳的治療。

對於公眾普遍對腦癇症認識不足，甚至因為存有很多誤解而恐懼，令她擔心一些成年的腦癇患者發作時，往往未能得到適時的支援。她期望透過活動向大眾分享正確的腦癇知識，減少大家對這病的誤解和成見，讓香港可以成為無癇共融的社會。

（即時娛樂）