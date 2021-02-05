音樂永續｜許廷鏗翻唱《追憶》獲讚暖心 陳蕾演繹《純真傳說》被讚有型 (14:13)

「IFPI」國際唱片業協會（香港會）作為香港唱片業的領導機構，決心帶領業界走出困境，已獲得政府「創意香港」的贊助，推出「音樂永續」計劃。並且得到業界踴躍參與，會把過往40年內耳熟能詳，並得到白金或金唱片之專輯內的部分經典歌曲，重新編製及邀不同歌手演繹

「音樂永續」的歌曲包括：許廷鏗演繹林子祥（阿Lam）《追憶》﹑衛蘭演繹陳百強《漣漪》﹑露雲娜演繹陳百強《我的故事》﹑王馨平演繹張國榮《怪你過分美麗》及王菲《無奈那天》﹑Dear Jane演繹郭富城《愛的呼喚》﹑盧巧音演繹陳奕迅《黑暗中漫舞》﹑陳蕾演繹郭富城的《純真傳說》﹑衛詩演繹鄭秀文（Sammi）《終身美麗》﹑林家謙演繹蔡健雅《拋物線》等。

不少MV近日相繼曝光，在叱咤頒奬禮奪女歌手銀獎的陳蕾，重新演繹城城的《純真傳說》獲網民激讚，指她「要靚有靚﹑要型有型﹑要唱功有唱功」，有網民還說：「唱咩都會變咗自己歌咁，好癲﹗」

許廷鏗演繹林子祥《追憶》，網民指他跟阿Lam的演繹有另一種感覺，稱讚鏗鏗聲線Soft又溫暖窩心，兼且唱得好有感情。

而衛詩演繹Sammi《終身美麗》，網民讚她是實力派歌手，唱功有進步，同時又指她的聲線辨識度好高兼有個性。

（即時娛樂）