突襲台語歌王翁立友記者會 「雞排妹」鄭家純：我是當事人 (14:47)

台灣藝人「雞排妹」鄭家純日前在社交網大爆主持尾禡活動時，被老闆用言語騷擾，日前她公開還原整個過程，被老闆摸手仔外，事件還涉及台語歌王翁立友，聲稱有人從後由下而上摸她的pat pat。

事後翁立友為此事在社交網發聲明：「雞排妹，若感覺自己的權益受損，我們力挺她提出告（控）訴，替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持。」

據台灣傳媒報道，捲入雞排妹性騷擾案的翁立友，今午召開記者會，期間雞排妹也準時到場，現場一片混亂，不過翁立友記者會遲遲未開始，有工作人員表示：「請現場不是媒體的人員離開才會開始。」似暗示要雞排妹離開才開始記者會，相當尷尬。

坐在傳媒區第一排的雞排妹，對傳媒詢問隻字未提，反而用facebook開啟直播模式，翁立友的經理人說：「今天是一個說明會，不是公審會，如果她有需要的話，我們可以擇期，麻煩請把場地交還給我們好嗎？」

起初雞排妹未有回應，之後她終於開口：「我想聽他說什麼？我是當事人。」問她是否能等翁立友開完記者會再說明，不然現場無法進行？她再回應表示：「我們兩個人都是當事人。」

由於雞排妹已過了40分鐘仍未離場，唱片公司稍早宣布，稍晚會改以直播方式，雞排妹聽了才表示要離開。記者問雞排妹到場，是否想得到翁立友道歉，但她只說：「這不是我的記者會，我只是想聽他說些什麼。」

雞排妹最後表示：「我是以當事人的身分，聽他的說明會，看到現在，我感到很遺憾，就這樣，我沒有要鬧場，我就一直坐在這，辛苦了，你們可以跑下個行程，我也要去工作了。」隨即離場。

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（即時娛樂）