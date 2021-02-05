陳自瑤開個人頻道稱最愛現階段生活︰遇不快事要用正面態度向前行 (22:44)

陳自瑤在片段中自言也有不開心的時候，但她只容許自己不開心一段短時間。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

陳自瑤（YoYo）昨天（2月4日）預告將有重要消息宣布，惹來網民揣測她是否要講離婚宣言。時隔一日，答案揭盅，原來YoYo計劃及籌備了一年的YouTube頻道開張﹗

YoYo在其頻道上載第一條片，片中的她回答了11條網民想知道的問題，當中包括她的凍齡秘訣、為何少讓女兒王靖喬曝光、為何近年似少了拍劇等。不過，網民最想知道，她與屢傳婚變丈夫王浩信的狀况，YoYo始終絕口不提。

YoYo強調她其實沒有少了拍劇，只是有些拍完的劇要等一年半載才推出，有些甚至變了倉底貨，加上她少拍綜藝節目，才會令人有此錯覺。至於其凍齡秘訣，YoYo認為心態最重要，不要自覺老去。她說︰「我覺得自己跟以前沒什麼分別，還有一顆少女心。想要保持後生，就永遠要覺得自己後生。」

提到女兒王靖喬，YoYo坦言會較少分享兩人的生活點滴，希望女兒可專注學業，過普通小朋友的生活。YoYo坦自己也有壓力和不開心的時候，但只會容許自己不開心一段短時間，因為仍有很多事要做，只能用比較正面的態度向前行。

她自言20歲時傻更更，不知道自己在做什麼；30歲左右結婚生女，要去學習當媽媽及照顧家庭。今年將踏入40歲的她說︰「我現在更清楚了解自己想要些什麼，以及應該如何走。我最喜歡自己現在這個階段，因為人長大了，又成熟了，清楚自己想要什麼，又學習到很多，覺得現在這個階段是最好的。」

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（即時娛樂）